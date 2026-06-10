余秀娟唱一半險出事！白衣男突伸手遞不明飲品 畫面曝光藏詭異疑點
有「龍喉歌姬」美譽的歌手余秀娟，近日驚傳演出現場發生舞台安全疑雲。她5月底在新莊某歌廳登台演唱時，竟有一名陌生男子突然靠近舞台，手持來路不明的飲品接近她。所幸余秀娟當下保持警覺，禮貌婉拒對方遞來的飲料，未造成進一步意外。不過事後團隊回看現場影像時，卻發現更多令人不安的細節，已正式對外徵求線索，希望盡快釐清事件真相。
據了解，余秀娟當天演唱近期在抖音累積超過1.35億點聽的歌曲〈我該如何忘了你〉，全程投入演出並與現場歌迷熱情互動。未料表演期間，一名身穿白衣的壯碩男子突然靠近舞台，手中還拿著一杯不明飲品，試圖遞給余秀娟。
余秀娟當下雖然未接下飲料，演出也順利完成，但團隊事後回放現場高畫質畫面時，卻發現男子的舉動並不單純。從影像中可見，該名男子上台前曾先走向舞台左側圓桌區，與一名身穿粉色上衣的女子低聲交談；待向余秀娟遞出飲品後，又返回原處再次與同一名女子私語。
由於男子前後兩度與該女子接觸，加上飲品來源及杯中液體成分均無法確認，相關畫面曝光後迅速引發討論，不少網友質疑整起事件仍存在許多待解疑點。
對此，余秀娟團隊表示已完整保留未經剪輯的現場錄影資料，並高度重視此事。相關人士指出，目前不願對任何人做出揣測或定論，但凡涉及藝人及現場觀眾安全的行為，都不應被輕忽，希望透過更多資訊還原事發經過。
團隊也正式向外界發出呼籲，希望當天在場觀眾、知情人士，或認識畫面中白衣男子及粉衣女子的民眾能主動提供線索，同時也盼望當事人能夠出面說明，協助釐清事件來龍去脈。
面對這起突發風波，余秀娟表示，自己一直以來都專注於音樂表演與歌迷互動，也相信絕大多數粉絲都是出於善意支持，但仍希望大家能夠尊重表演秩序與舞台安全，「希望所有表演者都能在安全的環境中演出，也希望大家一起守護美好的音樂現場。」
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