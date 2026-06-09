余範英：外出打拚須備開創心胸

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

由余紀忠文教基金會、史丹福大學校友會等單位主辦之「AI爆發時代的創新與新創論壇」9日登場，並由余紀忠文教基金會董事長余範英（左三）引言開場。（賀培晏攝）

美國史丹福大學校友會、余紀忠文教基金會等單位舉辦「AI爆發時代的創新與新創論壇」9日登場，余紀忠文教基金會董事長余範英指出，史丹福最珍貴的資產是在自由風氣中形成的創新文化與分享精神，因此也要跟年輕朋友喊話，想外出在世界打拚，則必須具備開創、分享性的格局與心胸。

本次活動策畫者史丹福商學院MBA、藍濤亞洲總裁黃齊元表示，台灣不論是政府或民間企業，與史丹福大學長期以來都有深厚的往來，近年來聯繫更加強化，不僅限於半導體領域，還擴及機器人、醫學等多元領域。

廣告 廣告

余範英也指出，基金會自民國83年起就在史丹福大學支持成立四個「李國鼎講座」，30多年來發揮了廣大的影響力，預估未來史丹福與台灣關係會進階到更高層次的雙向交流。

面對AI快速發展，史丹福學術基金會董事長黃志遠指出，人工智慧快速發展帶來前所未有的知識與能力擴張，但AI本身無法回答人們想成為什麼樣的人、想活出什麼樣的人生，因此AI僅能是放大器，不是指南針，真正重要的是個人對未來的想像與方向感。

史丹福校友、開必拓數據技術長暨共同創辦人葉怡婷以自身經驗分享表示，求學時期曾因缺乏自信、擔心聽不懂討論內容，選擇退出許多技術交流場合，但正確做法應為不懼怕外界眼光地參加各種討論，因為我們都不知道下一個改變世界的技術，會不會就在那個討論裡誕生，同時鼓勵年輕人擁抱AI工具，並從身邊在意的小問題開始利用AI解決，一步步累積的獨特經驗。