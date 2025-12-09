余紀忠講座 蔡兆申院士談超導量子電腦如何改變世界

114年余紀忠講座，邀請蔡兆申院士談「走進未來：超導量子電腦如何改變世界」。





2025年聯合國宣布為「國際量子科學與技術年」，以紀念量子力學誕生一百週年。國立中央大學與余紀忠文教基金會共同舉辦的第15屆「余紀忠講座」，以「走進未來：超導量子電腦如何改變世界」為主題，邀請享譽國際的物理學家、日本理化學研究所（RIKEN）新興物質科學中心團隊領導人蔡兆申院士擔任主講人，引領與會貴賓與師生共同探索這場重塑世界的科技革命。

余紀忠文教基金會長期關注人文、經濟及環境永續等公共議題，自2008年與中央大學合作舉辦講座以來，已成為學術界年度盛事。余範英董事長在致詞時深情緬懷父親余紀忠先生，她表示，余先生雖為媒體創辦人，但深知國家發展需兼備經濟實力與人文思維，更深諳「科技報國」的重要性。

中央大學校長蕭述三則指出，「量子科技」是引領未來的關鍵，蔡院士在超導量子領域的卓越成就，透過他的前瞻視野，將能啟發師生從科學與社會層面思考未來的機會與挑戰。

余紀忠講座下半場安排與談，讓師生更了解超導量子電腦的未來。

本次講座由國立陽明交通大學張文豪特聘教授擔任引言人。張教授以「電腦可能被重新發明」為破題，點出蔡兆申院士在1999年利用超導電路成功製造出量子位元，將教科書上的方程式轉化為真實可運作的元件，是量子電腦發展史上「哥倫布立雞蛋」般的突破性時刻。

蔡兆申院士深入淺出地講述艱澀的量子力學。他首先以「沙丁魚群」生動比喻超導現象：如同無數自由游動的沙丁魚在受到刺激後，瞬間形成巨大的龍捲風狀群體，超導體內的電子也展現出這種「湧現（Emergence）」的巨觀量子態特性。蔡院士指出，有別於古典電腦依賴電晶體在「空間」中排列邏輯閘，量子電腦的運算邏輯是在「時間」軸上進行演化。

蔡院士進一步闡述，量子位元（Qubits）因具備「疊加態（Superposition）」與「量子糾纏（Entanglement）」特性，能突破摩爾定律的瓶頸。這種強大的運算能力將專注於解決古典電腦難以處理的複雜問題，例如高分子材料設計、生物化學模擬及次世代醫藥開發，為人類生活帶來革命性的改變。本次講座吸引滿場的師生參與，不僅是一場頂尖的學術饗宴，更具有承先啟後的時代意義。

難得的學術饗宴，吸引滿場的聽眾。

