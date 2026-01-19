余茂春曝對付中共5大殺招！犀利示警：生意可做，但別把命交出去

政治中心／綜合報導

美國務院中國政策前首席顧問余茂春。（圖／翻攝自《矢板明夫Newtalk》YT）

美國國務院中國政策前首席顧問余茂春（Miles Yu）透過視訊參與「印太戰略智庫」研討會，針對「如何與中國打交道」提出核心戰略。他將中共制裁視為「榮譽勳章」，並詳細闡述了「強、斷、識、選、守」5字訣作為應對方針。余茂春強調，民主國家應以實力為基礎，在關鍵領域去風險化，並直言：「你可以跟它（中共）做生意，但別把命交到它手裡面。」

這場研討會原定主題涉及被中共制裁人士的聚會，後調整為更具策略性的對華政策探討。余茂春開場便對中共的「制裁外交」嗤之以鼻。他指出，自2020年起，北京頻繁制裁歐美官員，這已成為中共對內宣傳、對外製造「寒蟬效應」的國家級工具。對此，他認為被點名制裁反倒是一種榮耀，代表戳中了中共的痛點。

廣告 廣告

余茂春進一步剖析，面對中共不能僅靠情緒化口號或天真幻想，而需採取務實的5大策略：

首先是「強」（Strength），即「從實力出發」：余茂春引用川普時期的「實力嚇阻」概念，指出中共只會在評估對手團結、成本過高時才會講道理。因此，強化軍事、科技實力並建立強大的國際聯盟，是讓中共退讓的唯一途徑。

其次是「斷」（De-risking），意指切斷槓桿、去風險：他強調並非全面脫鉤，而是不讓關鍵領域（如半導體、通訊、醫療原料）受制於人。他警告：「依賴越深，政治就越軟。」必須確保供應鏈有備份，絕不能將國家運作的命脈交給視貿易為武器的政權。

第三是「識」（See-through），即識破政治戰：中共擅長統戰、認知作戰與精英收買，試圖讓民主社會內部疲憊、自我審查。余茂春呼籲透過資金透明化、強化學術審查與法律監管來反制滲透，保護民主制度不被利用。

第四是「選」（Selective Engagement），即選擇性接觸：溝通是必要的，尤其在危機管控上，但不能將「對話」誤認為「解決方案」，更不能在台灣海峽和平、人權等紅線議題上讓步。外交要有剛性，「信任但要核實」（Distrust and verify）。

最後是「守」（Internal Defense），修煉內功：余茂春讚揚台灣在面對霸凌時展現的「韌性防衛」，並指出勝負關鍵在於民主社會內部的團結與反腐。若社會內部因假訊息分裂，中共不需動武便能坐收漁利。

余茂春認為成熟的對華策略不是尋求一時的激情或全面對抗，而是保持冷靜與現實。透過認清中共的運作邏輯，結合盟友與實力，並在關鍵時刻守住底線，才能在長期的戰略競爭中勝出。

更多三立新聞網報導

中共為何不敢拿金門？顏擇雅驚爆「忌憚這件事」：怕西藏香港全造反

昔喊正義今賣台！海陸中士拍五星旗片洩總統行蹤 竟有媒體人涉案

英國神鬼先知示警2026！日本恐爆毒氣雲 美中俄爆發「間接戰爭」

台美協議震撼彈！關稅大降至15% 外媒讚台灣經驗：決定成敗非國土

