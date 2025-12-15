余茂春談美國印太戰略轉向 直指中共為美國首要戰略對手

台灣教授協會今（15）日舉辦專題演講，邀請美國前國務院中國政策規劃首席顧問余茂春發表演說。在演講中，他從歷史脈絡出發，說明美國戰略重心如何由歐洲、俄羅斯轉向中國，並分析川普與拜登兩屆政府在印太戰略上的差異。

余茂春指出，美國在歷史上，曾做出幾個戰略重心的轉移。在1947年，因應蘇聯威脅，透過《國家安全法》整合工業、情報與教育體系，建立冷戰時期的整體戰略架構；而最近一次重大戰略轉變，則發生在2015年川普宣布競選總統，並於2017年正式完成，將首要戰略敵人由俄國轉移至中國。

他分析，這項轉變的原因，包括俄羅斯經濟實力不足中國十分之一，以及中國解放軍近年軍事能力大幅提升；同時，美國也評估北約的歐洲盟國，具備足夠經濟實力因應俄國威脅。余茂春也指出，北約長年存在「搭便車」現象，直到烏俄戰爭爆發後，國防預算才明顯增加。

在檢視川普第一任期時，余茂春指出，當時美國工業與情報體系中，長期由為了對付俄國威脅而準備的知識分子所主導，這些人在戰略轉向中國的過程中，對川普多所質疑，甚至指控其過度親善俄國。他也提到，川普並非職業政治家，缺乏既有的政治治理團隊，內閣成員多由他人推薦，由於內閣官員的行事風格都相當獨立，導致第一任期間頻繁更換人事。

余茂春指出，川普第一任期主要專注於貿易協定，在整體戰略上投入有限，但也因此讓國務院得以推動重大的政策調整。隨後爆發的新冠肺炎疫情，則使美國政府陷入緊急狀態，執政團隊忙於應對疫情衝擊。

余茂春表示，而後在拜登政府時期，其政府有延續川普對中共的威脅認定，但提出「又競爭又合作」的政策論述。他直言，與中共愈強調合作，中共反而會愈強調鬥爭，導致拜登政府的對中政策本身存在矛盾；相較之下，川普更著重於嚇阻。

余茂春認為，在進入川普第二任期後，過去的很多障礙已不復存在，包括美國朝野已普遍認定中國是頭號威脅、團隊高度忠誠且有效率、中美貿易協定未能落實而加深不信任。

在第二任期的印太戰略上，余茂春指出，美國並非採取直接對抗，而是先強化自身，包括解決邊界問題、加強國土安全及杜絕非法移民；包括為了因應中共與俄羅斯的連結，而加強反飛彈系統，並削弱中共在西半球的影響力，包含目前正在試圖推動委內瑞拉親中政權下台。

他也提到，美國亦透過提升盟友國際地位來嚇阻中共，包括強化澳洲與日本的角色，並搭配戰略溝通，避免全面戰爭。印太戰略的核心，在於以實力嚇阻、與盟友共同防禦、分擔安全責任。

余茂春表示，川普的國防觀，則是強調自我防衛與全民皆兵的決心，並以以色列與韓國為例，說明美國眼中理想盟友的樣貌。他指出，以色列即便在美國不同意的情況下，仍會為自身利益行動，美國一方面譴責其軍事行動，一方面仍持續援助；而美韓兩軍指揮體系高度整合，韓國具備將造船與軍工產業迅速轉為戰時用途的能力，正是美國所欣賞的盟友特質。

談及台灣，余茂春表示，台灣社會存在「疑美論」，而美國內部也有「疑台論」，雙方必須具備同仇敵愾的決心。他指出，美國近兩年的戰略出現重要轉移，過去將台灣視為亞洲民主燈塔，這一定位至今未變，但同時更強調保護台灣的必要性，既是利他主義，也是利己主義；一旦台灣失守，第一島鏈戰略將遭受重大破壞。