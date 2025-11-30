余茂春：美需學高市「戰略清晰」

日本首相高市早苗十一月七日「台灣有事」的發言引發關注。美國學者余茂春分析，高市將立場基於日本安全環境中的地理與戰略現實；美國需高市般的「戰略清晰」論述，台灣防衛不僅是台灣的問題，也是美國的問題。

美國總統川普第一任的對中政策重要智囊、美國智庫哈德遜研究所主任余茂春近期投書華盛頓時報。他提到高市未將日方立場建立在抽象的主權爭議或歷史主張上，為其他民主國家，尤其是美國，提供一個反思自身在台灣未來中所涉利害關係的範例。

余茂春指，北京偏好的敘事是台灣屬於中國大陸，與其他國家無涉。此一框架使國際社會從中國國族主義的視角，而非以印太地緣政治平衡的觀點看待台灣安全；各國雖表示「反對片面改變現狀」、「支持和平解決」或「維持戰略模糊」，但卻很少明確表述，台灣的命運對其本國國安代表的意義。

