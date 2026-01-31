余香凝專訪1／婚禮最難不是拜別 余香凝緊盯離婚父母還要「保衛古天樂」：老闆快被合照淹沒

余香凝從小與父親不算親，在片中與田啟文演父女感情的對手戲，才圓滿了現實的遺憾。

在電影《雙囍》裡，余香凝是溫柔貼心陪伴焦慮新郎的新娘；現實自己的婚禮上，她才是劉冠廷那個為婚禮操碎了心的新郎。她接受本刊專訪透露，當年婚禮不僅要挺孕肚盯場離異父母、注意雙方互動，還得幫老闆古天樂擋下賓客的合照攻勢，連拜別父母都因與父親疏離而感到客氣。直到在《雙囍》遇見演她爸爸的田啟文，一聲「爸爸在陪妳」才填補了現實遺憾。這位與女兒分開會畫雲朵倒數的影后，開始考慮結婚 20 週年可以重辦喜宴，讓女兒當伴娘，再大喝一場，彌補當年一點都不投入的婚禮遺恨。

戲中，余香凝與《少林足球》「3師兄」田啟文（田雞）飾演父女，對手戲感動一票觀眾。雖然兩人在香港影壇早已認識，卻是首次深度合作。這段父女情，意外觸動了余香凝最深層的痛點。

「現實中，我跟爸爸的關係沒那麼親。小時候父母經常吵架，我覺得他像大魔王，甚至有幾年我完全不想見到他。」她坦言，即便後來釋懷、邀請父親參加婚禮，父女間仍缺乏深層的交流。但在戲裡的一場「拜別父母」戲，田啟文對她說了許多感人的心底話，讓她當場淚崩。

片中余香凝溫柔貼心，配合劉冠廷辦2場婚禮分別滿足離異父母，沒想到自己婚禮上，她才是劉冠廷那個角色。（水花電影提供）

「那些話是我現實生活中一直渴望聽到爸爸對我說的。田先生很好，他看我在醞釀情緒，會過來搭著我的肩膀說：『爸爸在陪著你。』那一刻，我覺得戲裡圓滿了現實的遺憾。」

談起自己的婚禮，余香凝形容那是一場「不投入」的過程。當時正值疫情最嚴峻、她又懷著身孕，「不能喝酒、要戴口罩、只能請幾十個人。我一整天都在觀察離婚的父母有沒有眼神接觸、有沒有吵架，還要擔心老闆（古天樂）在現場會不會被賓客打擾要求合照（結果還是有）。」

余香凝是古天樂旗下經紀公司演員，深受老闆器重，老闆不僅來參加她婚禮，《尋秦記》電影更找她為大陸女星白百何配音。（余香凝IG）

她笑說，老公平常是個內斂的人，婚禮那天卻喝得爛醉，對著兄弟又抱又親，還親了自己的妹妹，妹妹既無言又驚訝「這是我哥嗎？」反而余香凝自己卻像個清醒的局外人。「如果有機會，10週年或20週年我想再辦一次大派對，那時候女兒還可以當伴娘，我要盡情地喝一次酒。」

為了來台拍戲2個半月，這是余香凝與兒女分開最久的一次。她細心地為當時3歲的女兒畫了「雲朵倒數表」，每過一天就畫一個叉。為了見孩子，她在那段期間飛回香港次，「週末收工就趕飛機，只為了陪他們一個晚上再飛回來。」

有趣的是，女兒似乎遺傳了演藝基因，現在慢慢知道媽媽是演員，便說自己以後也想當演員。「可是我告訴她演員可能有時不能睡覺喔！她說好，那我要當導演！」

余香凝大笑，當導演很適合她，因為她比較有控制欲，「我問她妳當導演會找媽媽演戲嗎？她說當然會啊！」

