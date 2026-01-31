余香凝專訪2／敲碗張孝全演愛情戲 余香凝無視男神「爸爸專業戶」標籤：演他長輩也可以！

才27歲就當媽媽，現年32歲的余香凝已經接了不少母親角色，不過以她的外型來說，演愛情片其實也並非難事。

接拍《雙囍》前，余香凝已經知道她的「台灣老公」是劉冠廷。「如果要另選一個台灣男神演老公，我的首選一定是張孝全！」提到心目中的夢幻合作名單時，余香凝的語氣裡難掩迷妹的興奮。她自曝曾在劇組與張孝全擦肩而過，當時副導演還逗她要不要去看男神換衣服。即便現在張孝全在戲裡已成了「爸爸專業戶」，女兒都演到了高中生年紀，余香凝依舊幽默大喊：「沒關係，我演他姐姐也可以！」

這份對「愛情戲」的執著，背後藏著余香凝不被身分定義的野心。身為圈內少數早婚早育的女演員，余香凝常被問到身分轉換是否限制了戲路。近期作品除了《白日之下》多以母親形象示人，好友廖子妤也曾替她擔心角色定型，但余香凝顯得很豁達：「我不會刻意避忌演媽媽，反而因為我真實體驗過這份重量，在角色中能找到更多空間去體會。」她直言，即便現實中已有兩個小孩，她依然渴望在大銀幕上談一場轟轟烈烈、帶點遺憾的戀愛。

廣告 廣告

從小看《惡作劇之吻》《惡魔在身邊》等台灣偶像劇的余香凝，心中最想合作的男神是張孝全，男神如今轉演硬漢，余香凝笑稱就算演姊弟也願意。（華映提供）

能如此義無反顧投入工作，強大的「後盾」是關鍵。余香凝2021年5月產女，7月就復出工作，除了老公由始至終都支持她要有自己的事業與夢想，她還透露，公婆與傳統觀念大相徑庭，坐月子期間，公公不僅沒要求她待在家，反而一直問她何時出外拍戲：「整天坐在這裡很悶的！」甚至在懷孕期間，公公還會開玩笑地「監督」她的體態，提醒她之後要記得減肥。這种開明的氛圍，讓余香凝在追求自我成長的路上，少了一份愧疚感，多了一份安全感。

去年余香凝推出的港劇《麻甩媽咪》飾演被粗魯運匠靈魂附身的媽媽，演技大獲好評，兒子也出鏡客串。（余香凝IG）

然而，在台灣拍戲的2個半月裡，依然有著母親的取捨。她與劉冠廷常分享育兒經，提到香港與台灣教育環境的差異，笑稱香港競爭激烈到「一歲多就要去面試」，小朋友排排坐玩「兔子餵蘿蔔」來測試聰明才智，把劉冠廷聽得目瞪口呆。拍戲期間，她即便中間飛回香港5次，仍錯過了女兒幼兒園的聖誕表演，「這是我自己選擇的取捨，雖然女兒可能會忘記，但我會一直記得那份遺憾。」

談到未來的工作展望，余香凝對目前的影視環境有著清醒的認知。她坦言，現在香港電影開案難度增加，往往需要政府的銀彈支援，也因此她更珍惜每一次演出的機會。她自認以前是「有片約就接」的心態，但現在更傾向將時間留給高品質的團隊，甚至不排除重返校園讀書，「如果孩子長大去外國唸書，我想跟他們一起去，圓一個大學夢。」

余香凝2024年憑《白日之下》奪香港電影金像獎最佳女主角，成為香港本土首位90後影后。（余香凝IG）

至於有沒有絕對不接的戲？余香凝笑著搖搖手：「鬼片吧！正統的那種真的會怕。」她已經做好未來可能會常赴外地拍戲的準備，但因為2個孩子現在還小，她實在無法頻繁地飛出香港，頻率或許只能1、2年拍1部。

但余香凝非常感恩有機會來台灣拍《雙囍》，她著迷於台灣劇組提供的「情緒價值」，每天開工能聽到「謝謝大家、辛苦了」的溫暖問候，還有現場源源不絕的零食補給。對她而言，演員之路與家庭生活並非單選題，而是一場持續成長的馬拉松，只要心中還有那份想與張孝全合作的熱情，她的銀幕故事就不會止步於「媽媽」這個標籤。

更多鏡週刊報導

余香凝專訪1／婚禮最難不是拜別 余香凝緊盯離婚父母還要「保衛古天樂」：老闆快被合照淹沒

當新郎好難！劉冠廷夾縫求生 楊貴媚、庹宗華「離婚內戰」大鬧婚宴

「小太陽」嫩兒暖男基因大爆發 換尿布甜喊「謝謝爸爸」萌翻劉冠廷