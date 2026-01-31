余香凝當人妻自省婚姻不易

余香凝首度來台拍電影，與劉冠廷、楊貴媚等人合作《雙囍》。（郭吉銓攝）

香港金像獎影后余香凝首度演出的賀歲片《雙囍》，17日大年初一將在台上映，她與劉冠廷、楊貴媚、庹宗華等人合作，當時在台拍戲長達兩個半月。她認為，台灣每天拍攝工時比香港短，節奏輕鬆，讓她很享受，楊貴媚等前輩對她十分照顧，除了天冷會拿毯子送她，甚至還幫她訂烏來溫泉，「我到現場的時候，她錢都幫我付了，我非常不好意思，很感謝她。」

余香凝27歲時結婚，年輕時就很清楚自己想要家庭和小孩，「我看到劇本很喜歡，因為是講家庭議題，角色也想要建立家庭的感覺」，她分享劇中角色來自單親，戲外，她的父母也是很早就分開生活，「我媽給我很完整的愛，但我爸比較傳統、不講話，所以我藉由這次拍戲，嘗試了生活中不敢嘗試的，像是拜別，爸爸跟我講這麼情深的話，我爸從沒講過，但我知道他心裡是有講的。」

她與老公雖然也會吵架，不過她說，「我覺得男人都會想要自己扛，什麼都不說，他承認婚後壓力大，希望可以給家人最好的」，但她自認想法較傳統，認為既然已結婚，就應該一起面對。她笑說，吵架都是老公先低頭，「但我們不會在小孩面前吵架，我以前小時候看到爸媽吵架畫面太深刻，所以我不想把這種不愉快延續到我的小孩。」

至於結婚後和老公有沒有起過最大爭執，她想了想，「剛生完小孩時，像是我跟導演聊劇情時，可能因為賀爾蒙影響，會不自覺變凶，讓老公覺得『妳好像突然變另一個人』，那時候他很不習慣。」不過至今她會定時把婚禮影片拿出來看，「每次看都是個提醒，提醒自己婚姻不容易。」