生活中心／綜合報導

國際知名高等教育評比機構 QS Quacquarelli Symonds 公布「2026年QS亞洲大學排名」（QS Asia University Rankings 2026），台灣共有57所大學入列，佛光大學首次進榜，榮獲台灣第38名、東亞第318名、亞洲第682名，展現本校辦學成果獲得國際肯定。





QS Quacquarelli Symonds創立於1990年，是全球最具影響力的高等教育評比機構之一。其世界大學排名（QS World University Rankings）與亞洲地區排名（QS Asia University Rankings）廣受各國政府、學術機構及學生重視，評比指標涵蓋學術聲譽、雇主評價、師生比例、國際化程度、研究影響力等多項面向，具高度公信力。

廣告 廣告





佛光大學首次進榜QS亞洲大學排名 榮獲台灣第38名、亞洲第682名

佛光大學首次進榜QS亞洲大學排名 榮獲台灣第38名、亞洲第682名。（圖／佛光大學提供）





佛光大學此次首次入榜即取得亮眼成績，顯示本校在教學品質、研究表現、國際交流與永續發展等面向逐年提升，國際能見度持續攀升。近年，學校積極推動國際學生招生、擴大海外合作、投入AI與跨領域研究，打造多元文化與創新學習環境，成果逐漸受到國際評比機構重視。佛光大學由佛光山開山宗長星雲大師創辦，秉持「把智慧留給自己、將大學留在人間」的理念，推動三好教育，重視人文素養、國際視野、科技應用與永續等能力培育。顯示本校在各系課程品質、師資培育、學生支持與教育成果上持續精進。





佛光大學首次進榜QS亞洲大學排名 榮獲台灣第38名、亞洲第682名

佛光大學首次進榜QS亞洲大學排名 榮獲台灣第38名、亞洲第682名。（圖／佛光大學提供）





校長趙涵捷表示，正逢上任滿一周年，能在短時間內提升國際能見度，讓世界看見佛光大學的努力，是全校師生共同付出的成果，也大大鼓舞校內同仁。他強調，未來將持續深化教育創新與國際交流，使佛光大學在教研發展與全球競爭力上更邁前一步。此次進榜，是佛光大學邁向國際舞台的重要里程碑。本校將延續創辦人星雲大師的教育願景，持續培育具專業能力、社會責任與世界視野的優秀人才。

廣告 廣告





佛光大學首次進榜QS亞洲大學排名 榮獲台灣第38名、亞洲第682名

佛光大學首次進榜QS亞洲大學排名 榮獲台灣第38名、亞洲第682名。（圖／佛光大學提供）













原文出處：佛光大學首次進榜QS亞洲大學排名 榮獲台灣第38名、亞洲第682名

更多民視新聞報導

逾1500名「鏟子菩薩」湧入花蓮 災民感動：人間有愛

佛光大學爆教授性騷擾女學生！鹹濕對話曝…校方回應了

