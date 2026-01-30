佛光山傳燈六十百年仰望 春節平安燈馬年新希望

記者鍾和風/高雄報導

佛光山「2026年春節平安燈法會」記者會於今（30）日於麻竹園舉行，由佛光山常務副住持慧傳法師、佛陀紀念館館長如常法師及佛光山慈善會院長依來法師共同主持。

慧傳法師表示，今年的平安燈法會對佛光山而言，很不一樣，除了今年迎來開山60周年，也是開山祖師星雲大師的百歲誕辰。佛光山特別以「傳燈六十‧百年仰望」為主題，希望用一盞一盞心燈，把大師的慈悲與智慧繼續傳下去。今年的祝福語是「和諧共生‧馬到成功」，呼應馬年的好彩頭，也提醒大家彼此多一點善意，一起過更好的日子。

「2026年春節平安燈法會」，於佛光山菩提路上，有來自全球彩繪燈籠3300顆，美輪美奐。（圖／鍾和風）

春節主題平安燈架設在曼陀羅園，「蓮華飛騎」主燈高12米，取其好事蓮蓮，馬到成功、吉祥寓意，祝福大眾好事蓮蓮不斷、歲歲平安。主燈蓮花燈座環繞6面LED螢幕，設計了好玩有趣的接福袋、迎好運互動遊戲。亮燈時間為農曆初一到初六，晚上7時及9時各一場，鎏金飛馬展演時間3分鐘，璀璨奪目承載滿滿的祝福。慧傳法師帶領媒體搶先體驗，欣賞飛馬從天而降的驚喜，還有互動接福袋等，讓民眾在互動中得到祝福和喜悅。

燈會分四大主題：

第一區「駿程萬里福慧增」，主打祈福走春。闔家相偕於春節到佛光山朝山禮佛、燒年香、點平安燈、寫祈願卡。新春期間有千佛法會和上燈祈福法會，在全新的大雄寶殿為自己、家人祈福。

第二區「馬到成功吉星照」是拍照打卡重點區。除了曼陀羅花園的主燈「蓮華飛騎」，不二門的大師互動燈區、聲音郵局還可以錄下祝福寄給未來的自己，另有600架無人機在大雄寶殿上空表演燈光秀，畫面超震撼。慧傳法師介紹無人機展演內容有釋迦牟尼佛騎白馬「逾城出家」、「白馬馱經」典故，還有星雲大師佛光山佈教弘法的歷程演繹。展演時間初一到初六上燈法會後，晚上8時30分。

春節必遊十大景點+集印點。（圖／鍾和風）

第三區「馬躍新春喜自得」適合親子同樂。佛陀紀念館有「光照大千」祈福、犀牛區大樹下故事屋。展廳裡有麥積山石窟藝術特展和沉浸式體驗，還有雜技秀和「三好嘉年華」花車遊行，保證讓大家看得樂開懷。如常法師導覽光照大千、白馬馱經及黃金樹設計，民眾敲鐘許願，祈福馬上發財、馬上好運等。

第四區「馬踏祥雲嘗美味」是吃貨的天堂。滴水坊有養生蔬食、佛光麵等，走到哪都能聞得到蔬香好味味。「佛光好事集」集結了好吃、好看、好用品牌，讓大家暖胃又暖心。

和諧共生馬到成功燈。（圖／鍾和風）

此外，依來法師介紹「三好嘉年華會」，由佛光山育幼院青年及院童合力創意12台花車與大眾結緣，他們不辭辛勞銲接及彩繪，詠歎星雲大師的「永恆的星」、「普照大地」等主題，創意、互動具趣味性。

菩提路上有來自全球3300顆創彩繪燈籠，楓香大道上的280顆是得獎作品，美輪美奐。遊走新春平安燈法會有導覽指南，必玩、必拍走春路線和祈福攻略，紙本和官網都看得到。

和諧共生馬到成功主題燈。（圖／鍾和風）

2026年春節過到佛光山感受一下滿滿的年味與祝福，佛光山「2026年春節平安燈法會」從2月17日到3月18日（正月初一到三十），整整一個月都有平安燈、表演、活動及美食，晝夜都好玩！