佛光山台北道場燈區啟燈 巴洛克主燈閃耀松信區





佛光山台北道場今日舉辦「佛光山燈區」啟燈儀式，以巴洛克風格主燈「希望之門」象徵開啟幸福。活動吸引中央與地方貴賓齊聚，並結合熊讚趣味宣導，為台北燈節注入公益與和諧力量。

點亮心中明燈：主燈「希望之門」寓意智慧與安定的力量

響應「2026 台北燈節」，佛光山台北道場今日（2 月 7 日）由住持滿謙法師帶領近 600 位嘉賓與信眾進行祈願啟燈。今年燈區設計結合宗教美學與現代風格：

巴洛克風華： 主燈「希望之門」以華麗亮眼的巴洛克風格呈現，為信義區街頭增添神聖且溫潤的光影，象徵為市民開啟幸福之門。

三好與和諧： 依空法師與滿謙法師指出，點燈不僅是視覺的享受，更象徵星雲大師倡導的「做好事、說好話、存好心」，期盼以智慧之光照破黑暗，讓善念從臺北走向世界。

熊讚驚喜現身：最萌代言人化身公益大使，活潑宣導「識詐」

今日儀式的一大亮點，是臺北市吉祥物熊讚的驚喜現身！熊讚不僅展現超高人氣與民眾熱情合影，更承擔起重要的公益任務：

1.趣味宣導： 熊讚與信義分局合作，以輕鬆活潑的互動方式向民眾推廣「防詐騙」知識，將嚴肅的公共議題轉化為親切的生活提醒。

2.城市連結： 熊讚的參與拉近了宗教文化與年輕世代、一般市民的距離，讓燈區現場充滿歡笑聲，展現城市與宗教團體攜手守護社會的願力。

跨界支持：北市府感謝佛光山 長期投入社福救助

社會局局長姚淑文代表蔣萬安市長致詞，感謝佛光山多年來與市府攜手關懷弱勢族群。她指出，今年已是第四年見證佛光山燈區的成長，這些燈組不僅美觀，更透過公益與文化的融合，成為社會安定與進步的重要力量。

年度主題： 「和諧共生・馬到成功」，象徵各行各業在新的一年能攜手合作、共享繁榮成果。

出席貴賓： 包含立法委員王鴻薇、議員吳志剛及市府多位局處首長，共同祈求馬年平安順遂。

在繁華信義區，找尋一抹心靈的寧靜

「佛光山燈區」在台北燈節期間，除了提供精美燈組供民眾打卡，更是一處能沉澱心靈的空間。不論您是為了賞燈而來，或是想感受這份安定人心的氛圍，這裡都將成為馬年春節最溫暖的記憶角落。

