佛光山員林講堂攜手國彰志工協會 關懷彰化榮家長輩

▲佛光山員林講堂攜手國彰志工協會關懷彰化榮家長輩。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節前夕，社會各界愛心匯聚，為榮家長輩送上溫暖祝福。佛光山員林講堂秉持慈悲關懷精神，特別致贈象徵平安與祝福的臘八粥；同時，彰化縣國彰志工服務協會理事長吳臺花亦前來關懷慰問，致贈香甜可口的桂圓糕，讓長輩們在歲末寒冬中感受節慶的溫馨與人情的溫度。

佛光山員林講堂長期投入公益與社會關懷，於春節前以臘八粥傳遞祝福，期盼長輩們新的一年身心安穩、福慧增長；國彰志工服務協會則以實際行動關懷榮家住民，透過桂圓糕的分享，表達對長輩健康與平安的誠摯祝願。長輩們收到愛心物資，臉上洋溢笑容，感受到社會滿滿的關愛。

彰化榮家主任蘇再勝表示，臘八粥象徵感恩、祝福與圓滿，桂圓糕則寓意甜美與團圓，感謝佛光山員林講堂與國彰志工服務協會在春節前夕蒞臨關懷，透過物資致贈與真誠陪伴，讓長輩提前感受過年的喜悅。未來將持續連結宗教團體與民間資源，推動多元關懷行動，營造溫暖有愛的榮家生活環境，讓每一位長輩都能在陪伴中迎向新的一年。