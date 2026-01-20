佛光山大明寺贈臘八粥 苗縣府員工同霑法喜

佛光山大明寺致贈溫馨臘八粥苗栗縣政府員工同霑法喜。（記者江乾松攝）

農曆十二月八日為傳統臘八節，苗栗佛光山大明寺二十日準備二二七八份臘八粥，致贈苗栗縣政府員工與民眾分享，期享用後共霑法喜，在佛陀加持下平安喜樂。縣長鍾東錦感謝大明寺住持妙蓮法師及師兄姐每年結善緣，期許縣府員工在新的一年秉持佛陀普渡眾生的精神，為苗栗鄉親提供更好的服務。

農曆十二月八日臘八節，也是佛陀成道日，在佛教稱之為「法寶節」，其典故源自佛陀苦行六年，形銷骨立，幸有一位牧羊女提供乳糜供養，佛陀才得以恢復元氣並於臘八這一天悟道成佛。佛光山大明寺的師兄師姐和志工二十多年來，每年臘八前都提早三天準備芋頭、紅棗等在地食材，料理臘八粥與縣府、機關和民眾結緣。

苗栗縣長鍾東錦二十日上午率同副縣長邱俐俐、民政處巫恒昭處長與宗教禮俗科李賢正科長，代表接受大明寺住持妙蓮法師帶來的臘八粥，鍾東錦感謝大明寺的臘八粥，表示傳統上吃完臘八粥就等著要過農曆新年了，拿到這碗粥，他感覺滿心喜悅。今天佛光山帶來祝福和鼓勵，想必也是希望縣府秉持佛陀普渡眾生的精神，為苗栗鄉親提供更好的服務。

大明寺住持妙蓮法師表示，為了慶祝「法寶節」，佛光山大明寺動員了上百位的志工，提早三天備料，料理臘八粥與縣府、機關和民眾結緣，希望透過這碗粥，讓大家感受到身心的溫暖和來自大明寺的祝福，祝福苗栗在鍾縣長帶領下，縣務昌隆。妙蓮法師也帶來星雲法師的墨寶鏡屏，祈願大家都能「和諧共生、馬到成功」。

大明寺今年預計準備二萬多份臘八粥，除贈送縣府員工外，他們還將贈送至縣內社福團體、社區關懷據點等，讓更多縣民品嘗到這碗充滿愛心、關懷的熱粥。