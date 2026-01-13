佛光山彰化福山寺致贈彰縣府同仁1,650碗臘八粥 共同傳遞關懷與愛心。(彰化縣政府提供)

記者吳東興／彰化報導

為恭迎農曆十二月八日釋迦牟尼佛成道日「法寶節」到來，佛光山彰化福山寺住持永嚴法師及國際佛光會中華總會副總會長周學文等人，十三日到彰化縣政府拜訪縣長王惠美並贈送「臘八粥」予縣府同仁，王縣長亦回贈結緣禮品，感謝佛光山對社會公益的付出，期盼新的一年吉祥如意、平安順遂。

王惠美表示，感謝福山寺住持永嚴法師與眾位師兄師姐，每年這個時候在清晨熬煮臘八粥與縣府同仁及鄉親結緣，農曆十二月八日是釋迦牟尼佛成道日，佛光山傳承這份加持，今年準備一六五0份臘八粥同霑法喜。也感謝佛光山長期對教育、文化與慈善的貢獻，以佛法淨化人心、安定社會，二0二六年以開山祖師星雲大師的墨寶「和諧共生，馬到成功」為題，祝福大家新的一年馬到成功、平安順利。

佛光山彰化福山寺住持永嚴法師表示，感謝王縣長協助福山寺來縣府贈送臘八粥，與縣府同仁及廣大民眾結緣。今年星雲大師的墨寶祝福是「和諧共生，馬到成功」，希望透過「五和」──自心和悅、人我和敬、家庭和順、社會和諧、世界和平，讓社會得到淨化，人心也獲得洗滌。希望所有的民眾，在吃完這碗臘八粥之後，都能夠歡喜、健康、快樂。

民政處表示，期望與佛光山彰化福山寺締結的善緣能夠長久圓滿，集合眾人之力共植福田，小願心匯成大願力，一起打造更和諧、祥和的美好未來。