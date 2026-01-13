佛光山彰化福山寺致贈1,650碗臘八粥 為縣府同仁祈福

傳遞臘八溫情與祝福，佛光山彰化福山寺致贈1,650碗臘八粥為縣府同仁祈福。圖／記者鄧富珍攝





為迎接農曆十二月初八釋迦牟尼佛成道日「法寶節」，佛光山彰化福山寺秉持慈悲關懷精神，於今（13）日上午由住持永嚴法師率同國際佛光會中華總會副總會長周學文等人，蒞臨彰化縣政府拜會縣長王惠美，並致贈1,650碗臘八粥與縣府同仁結緣，傳遞歲末祝福與溫暖關懷。王縣長代表縣府誠摯感謝，並回贈結緣禮品，祝福新的一年吉祥如意、平安順遂。

王惠美縣長表示，感謝永嚴法師與福山寺師兄師姐們多年來在清晨用心熬煮臘八粥，於寒冬中將這份溫暖分享給縣府同仁與鄉親。農曆十二月初八是釋迦牟尼佛成道的重要日子，佛光山持續傳承佛陀慈悲智慧，今年準備1,650份臘八粥與大家同霑法喜，令人感佩。王縣長也肯定佛光山長期投入教育、文化與慈善事業，以佛法淨化人心、安定社會。

王惠美縣長指出，2026年適逢嶄新一年，佛光山以開山祖師星雲大師墨寶「和諧共生，馬到成功」祝福社會大眾，期盼人人心存善念、社會更加和諧。她也誠摯邀請民眾春節期間走訪彰化，欣賞八卦山「月影燈季」、春節期間登場的「花在彰化」及「員林燈會」，活動將持續展出至3月1日。加入「愛玩彰化」並完成指定集章，還有機會參加好禮摸彩，歡迎大家來彰化走春，感受濃厚年節氛圍。

永嚴法師表示，感謝縣府長期支持福山寺弘法利生，臘八粥不僅是紀念佛陀成道的象徵，更承載關懷與祝福。今年以「和諧共生，馬到成功」為祝願，並以「五和」理念——自心和悅、人我和敬、家庭和順、社會和諧、世界和平，期盼社會更加安定祥和，人人在品嘗臘八粥後都能感受歡喜、健康與快樂。

民政處表示，佛光山長年深耕教育、文化、慈善與醫療等公益志業，是穩定社會的重要力量。縣府透過此次交流，期盼與佛光山彰化福山寺持續攜手合作，凝聚善念與願力，共同打造更和諧、美好的彰化，讓福慧在地方持續綻放。

