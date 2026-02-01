佛光山惠中寺寒冬送暖 公益關懷1400福田戶 傳遞正向能量

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】時逢歲末寒冬、春節將至，佛光山惠中寺攜手佛光山慈悲社會福利基金會，今（1）日於惠中寺三樓大殿舉辦慶祝法寶節暨寒冬送暖活動，發放1,400戶福田戶物資箱，並致送每戶3,600元關懷金，同時提供熱騰騰的臘八粥，為寒冬注入溫暖與祝福。台中市政府民政局長吳世瑋出席致意，肯定佛光山惠中寺長期投入公益關懷，以實際行動溫暖弱勢族群，並透過宗教文化傳遞正向能量，為社會帶來安定力量。

中市府民政局長吳世瑋致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

吳局長指出，人生在世，有人生活順遂，也有人處境艱辛，惠中寺秉持佛陀慈悲精神，於寒冬中送暖，展現關懷行動。此外，惠中寺亦長期投入公益，過去疫情期間捐贈大量防疫物資與醫療防護裝備，協助降低第一線人員感染風險，並提供市府警消同仁相關裝備，確保防疫與救災工作順利推動，這份慈悲與關懷可說是政府最溫暖而堅實的後盾，感謝惠中寺及佛光山長期關懷市民，讓佛光的溫暖深入社區、走進人心。

台中市政府致頒感謝狀，感謝佛光山長期投入公益關懷。（圖/記者廖妙茜拍攝）

立法院副院長江啟臣表示，雖然戶外透著寒意，但在惠中寺、佛光人與人間佛教的薰陶下，讓現場充滿溫暖。江副院長強調，臘八粥不僅是一碗粥，多樣食材的融合象徵社會包容，火候的調配則代表和諧共處的節奏，並感謝惠中寺長期深耕大台中，在寒冬中伸出援手提供物資與便利，同時引用星雲大師墨寶，祝福大家新的一年「和諧共生、百業成功」，期盼社會在安定中迎向幸福。

佛光山中區總住持覺居法師提到，此次活動匯聚眾人善心與力量，透過物資、行動與祝福，共同成就一場充滿功德與溫暖的集體創作。她引用星雲大師墨寶「和諧共生」，強調社會、國家與家庭的和諧，是邁向安定與成功的重要根本，並指出活動圓滿並非來自單一個人的付出，而是數百位功德主、志工與社會賢達共同努力的成果，感謝大家一路同行，為大眾帶來光明與希望，並期盼在馬年持續向前，實踐馬到成功，共創光明未來。

佛光山慈善院長依來法師、佛光山中區總住持覺居法師贈福田戶關懷金。（圖/記者廖妙茜拍攝）

佛光山慈善院長依來法師表示，星雲大師早年歷經貧苦，因而發下大願，希望眾生離苦得樂，並將人間佛教弘揚至世界各地，結下無數善緣。佛光山秉持星雲大師「以慈悲弘化人間」的精神，多年來持續推動寒冬送暖行動，將關懷化為實際付出，今年亦於全台十六個地點舉辦活動，匯聚眾人愛心，為寒冬中的大眾送上溫暖與祝福，願這份同體共生、和合共好的精神，持續在社會中流轉，帶來平安與希望。

民政局長吳世瑋代表致贈福田戶關懷金。（圖/記者廖妙茜拍攝）

佛光山慈悲社會福利基金會中區執行長陳碧月指出，感謝眾多企業團體與善心人士長期支持與慷慨解囊，今年中部地區除惠中寺外，也已陸續於妙法寺、豐原禪淨中心、福山寺、員林講堂、雲林講堂、清德寺及集集國中等地發放物資，共計關懷2500戶福田家庭，受惠人數逐年成長，展現社會善的循環與延續。

迎春送暖慶法寶節，佛光山惠中寺關懷1400戶福田戶。（圖/記者廖妙茜拍攝）

民政局說明，農曆十二月初八為「法寶節」，象徵佛陀成道的光明與希望，每迎節日前後，惠中寺都會準備臘八粥與大家結緣，也藉此將關懷送給需要幫助的家庭。此傳統源自佛陀接受牧羊女供養乳糜後悟道的故事，如今化為溫柔而踏實的行動，陪伴弱勢家庭走過寒冬。今年惠中寺也再度號召數百位義工，連夜烹煮香醇臘八粥，並結合民生物資、關懷金及星雲大師墨寶，將人間佛教的慈悲精神化為守護弱勢家庭的溫暖力量。