佛光山惠中寺寒冬送暖 27年近5萬福田戶受惠

在台中惠中寺舉辦2026年「人間有情‧佛光有愛」慶祝法寶節寒冬送暖活動。 圖：惠中寺/提供

[Newtalk新聞] 佛光山惠中寺攜手佛光山慈悲社會福利基金會，今（1）日在台中惠中寺舉辦2026年「人間有情‧佛光有愛」慶祝法寶節寒冬送暖活動。自921地震賑災以來持續推動寒冬送暖，27年來已嘉惠中部地區近5萬戶福田戶，善行不輟。

活動恭請佛光山慈善院長依來法師蒞臨指導，感謝各界以愛心參與寒冬送暖，並轉述星雲大師「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」的悲願，期勉大眾以慈悲心累積永恆的生命財富，將愛心持續傳遞。

中區總住持覺居法師領眾誦經，並恭讀佛光山開山祖師星雲大師〈廣結善緣祈願文〉，祈願佛陀慈悲護佑，讓人間充滿光明與善緣。今年共致贈關懷金與生活物資予台中地區1,450戶福田戶，陪伴弱勢家庭溫馨迎接新年。

立法院副院長江啟臣致詞表示，走進惠中寺便感受到溫暖與光明，他肯定惠中寺長年投入公益慈善，是安定社會的重要力量。

活動現場播放星雲大師弘法影片，社會局長廖靜芝頒發感謝狀。惠中寺法師與義工發放物資、春聯、小紅包與臘八粥，並協助行動不便者。人間大學薩克斯風演奏與惠中合唱團獻唱，讓福田戶感受人間佛教的溫暖與祝福。

