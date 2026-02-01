佛光山惠中寺寒冬送暖27年 點亮台中1450戶弱勢家庭新春希望

圖/惠中寺





佛光山惠中寺與佛光山慈悲社會福利基金會於今（1）日攜手合作，在惠中寺盛大舉辦2026年「人間有情‧佛光有愛」慶祝法寶節寒冬送暖活動。這項深耕地方、自921地震賑災以來從未間斷的善舉，至今已邁入第27個年頭，累計幫助中部地區近5萬戶家庭。今年活動現場致贈關懷金與豐富的生活物資予台中地區1,450戶福田戶，由立法院副院長江啟臣、台中市民政局長吳世瑋等貴賓共同見證，在歲末寒冬之際，為弱勢族群注入一股溫馨的暖流。

活動在一片祥和的誦經聲中揭開序幕，佛光山中區總住持覺居法師領眾恭讀星雲大師〈廣結善緣祈願文〉，傳遞佛陀慈悲護佑。法師在開示中特別提到臘八粥的深刻寓意，象徵著眾緣融合與社會關懷，期許透過法寶節的結緣，能建立福田戶向上的信心。隨後，佛光山慈善院長依來法師更轉述星雲大師「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」的悲願，勉勵大眾透過慈悲心累積生命財富，將愛心的種子持續播灑在社會每個角落。

圖/惠中寺

與會的政府代表對佛光山的長期付出表達高度肯定，立法院副院長江啟臣表示，踏入惠中寺即可感受到安定的力量，這種長年投入公益的堅持是社會最溫暖的光明。民政局長吳世瑋也代表市長盧秀燕致上謝意，感謝佛光山傳承佛陀慈悲精神，成為台中市政府照顧弱勢團體最堅實的夥伴。社會局長廖靜芝更於現場頒發感謝狀，感謝所有贊助功德主與義工的無私奉獻，讓這份愛心能在27年間匯聚成服務5萬人次的龐大善意。

除了物資與金援的實質幫助，現場也洋溢著文化與藝術的芬芳。人間大學薩克斯風團與惠中合唱團的悠揚樂音，舒緩了福田戶的身心壓力；現場發放的春聯、小紅包與熱騰騰的臘八粥，更讓每位領受者提前感受濃厚的年節氣氛。義工們穿梭其中協助行動不便者，展現了人間佛教平易近人、自利利他的精神。這場寒冬送暖不僅是一次資源的分享，更是一場心靈的撫慰，讓所有參與者在充滿希望的氛圍中，溫馨迎接新的一年。

