佛光山惠中寺贈中市府臘八粥

▲惠中寺覺居法師贈小紅包。

昨天是農曆12月1日，也是傳統說的臘月，佛光山惠中寺為感謝台中市政府團隊長期對市政的努力，昨（十九）日在台灣大道市政大樓惠中樓舉辦「佛光山惠中寺慶祝法寶節結緣臘八粥活動」贈粥儀式，該寺準備近萬杯美味的臘八粥、春聯及馬年紅包致贈市府員工。台中市長盧秀燕代表市府團隊感謝寺方的用心，一碗臘八粥象徵平安、吉祥，是市府同仁每年最期待的溫暖心意。

盧秀燕表示，每一年農曆12月8日就是佛陀成道日，佛寺會準備臘八粥跟民眾結緣，佛光山惠惠中寺今天贈送台中市府員工近萬碗的臘八粥、春聯及紅包，中區總住持覺居法師更贈送星雲大師「和諧共生、馬到成功」的墨寶給市長盧秀燕，更開示指出「和諧才能安定」，並親自走到市長貴賓室掛上。

盧秀燕感謝惠中寺每年贈粥給市府，她說一碗臘八粥代表平安祈福，惠中寺本週要準備十萬碗，市府就近萬碗，為了幫市府準備臘八粥，辛苦備料且忙了一整夜，非常感謝，此外，還帶來星雲大師墨寶的春聯，她非常感謝。

覺居法師表示，惠中寺每年送上臘八粥，不僅是祝福也是感謝。今年星雲大師春聯主題為「和諧共生、馬到成功」，象徵社會需以和諧為基礎才能共榮，她也以臘八粥多元食材比喻團隊合作，唯有彼此協調、缺一不可，才能成就最佳成果，社會才能共生共榮。

覺居法師也肯定市府團隊在盧市長帶領下，展現和諧精神，並送上最誠摯的祝福。會後盧市長邀請覺居法師一行前往市長貴賓室協助「換裝」，將今年星雲大師春聯、市府春聯與吉祥物擺設在市長貴賓室，為市民、市府團隊祈福。