佛光山惠中寺贈臘八粥倡「和諧共生」 盧秀燕回贈「馬上發財」春聯喜迎新年

佛光山惠中寺贈臘八粥倡「和諧共生」，癌中市長盧秀燕回贈「馬上發財」春聯，喜迎新年。（圖：中市府提供）

春節在即，佛光山惠中寺今天（19日）由中區總住持覺居法師領軍，到台中市政府贈送臘八粥，並致贈星雲大師「和諧共生」墨寶，市長盧秀燕則回贈「馬上發財」春聯，臘八粥暖胃也暖心，市府充滿新春喜氣。

佛光山贈粥儀式上，覺居法師妙語如珠，將一碗粥講成了「管理學」。她說，惠中寺的臘八粥絕不放香菇或素肉塊，道理就在「不搶味」，因為任何食材若過於突出，就壞了整體的協調。如同一個團隊，必須經過時間熬煮、交融，各局處各司其職且互不掩蓋，市政才會越來越好。

佛光山惠中寺到台中市政府，舉辦贈臘八粥活動，感謝市政團隊。（圖：中市府提供）

盧秀燕致詞時，更自曝是佛光山的「鐵粉」，透露市長貴賓室陳設極簡，當市長七年來，牆上掛的卻全是寶，其中兩件就是每年的生肖春聯與星雲大師墨寶。為回饋惠中寺志工連夜熬煮十萬碗粥的願心，盧秀燕現場秀出「馬上發財」春聯相贈，與大師的「和諧共生」墨寶交相輝映。盧秀燕笑稱，在追求和諧安定之餘，讓市民「發財成真」也是市府努力的目標。（寇世菁報導）