佛光山惠中寺贈臘八粥 為消防人員祝福送暖

佛光山惠中寺前往台中市消防局致贈臘八粥及星雲大師墨寶春聯及紅包。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

農曆十二月初八為佛陀成道日，佛光山惠中寺副住持如瑄法師二十一日前往台中市消防局舉辦贈粥儀式，致贈消防人員臘八粥，並致送星雲大師墨寶春聯「和諧共生、馬到成功」。由消防局副局長楊元吉代表受贈，並回贈感謝狀及紀念品，雙方在溫馨莊嚴的氛圍中互道祝福與感謝。

如瑄法師表示，惠中寺每年送出的不只是一碗臘八粥，也是一份關懷、一份祝福，更是一份對守護社會者的感謝。他闡述今年星雲大師墨寶春聯「和諧共生、馬到成功」的深層意涵，每一個人都同樣重要，在同一個社會與生活圈中共存共榮，當彼此尊重、相互關懷，形成「你好、我好、大家好」的良性循環。人與人之間自然能夠和諧相處，社會自然安定，做任何事情也就更容易順利推展、圓滿成功；這正是「和諧共生」所孕育出的「馬到成功」的智慧與祝福。

消防局副局長楊元吉表示，一碗臘八粥代表的是平安與祈福，特別感謝佛光山惠中寺、國際佛光會及所有義工菩薩的用心付出，令人由衷感佩。透過一碗熱粥，將祝福與佛法的溫柔力量送進消防弟兄姊妹心中，也送進社會每一個需要關懷的角落。對於日夜輪值、肩負高風險救災任務的消防同仁而言，這份結緣品不僅溫暖身體，更讓人感受到被守護、被支持的力量。

楊元吉指出，消防工作需要團隊合作與社會支持，惠中寺長年以實際行動關懷第一線人員，正是將佛陀慈悲願力化為具體實踐的最佳展現。未來消防局也將持續攜手民間宗教與公益團體，凝聚善的循環，共同守護市民安全，讓這份溫暖與祝福在城市中不斷延續。