佛光山春節平安燈法會大年初一登場 馬年主題燈區亮點滿滿

〔記者洪臣宏／高雄報導〕佛光山「2026年春節平安燈法會」從2月17日到3月18日(正月初一到三十)登場，整整一個月都有平安燈、表演、活動及美食，晝夜都好玩！

佛光山常務副住持慧傳法師表示，佛光山今年迎來開山60周年，也是開山祖師星雲大師的百歲誕辰。佛光山特別以「傳燈六十‧百年仰望」為主題，今年的祝福語是「和諧共生‧馬到成功」，呼應馬年的好彩頭。

春節主題平安燈架設在曼陀羅園，「蓮華飛騎」主燈高12米，取其好事蓮蓮，馬到成功、吉祥寓意，主燈蓮花燈座環繞6面LED螢幕，設計了接福袋、迎好運互動遊戲。亮燈時間為農曆初一到初六，晚上7時及9時各一場，鎏金飛馬展演時間3分鐘，璀璨奪目承載滿滿的祝福。

燈會分四大主題，第一區「駿程萬里福慧增」，主打祈福走春。第二區「馬到成功吉星照」是拍照打卡重點區。除了曼陀羅花園的主燈「蓮華飛騎」，不二門的大師互動燈區、聲音郵局還可以錄下祝福寄給未來的自己，另有600架無人機在大雄寶殿上空表演燈光秀，畫面超震撼。第三區「馬躍新春喜自得」適合親子同樂。第四區「馬踏祥雲嘗美味」是吃貨的天堂。

菩提路上有來自全球3300顆創意彩繪燈籠，楓香大道上的280顆是得獎作品，美輪美奐。

