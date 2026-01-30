佛光山春節平安燈法會 2/17起展開

「佛光山二○二六年春節平安燈法會」將自二月十七日至三月十八日（農曆正月初一至三十）展開，昨（卅）日特舉辦新聞發布會，與媒體朋友分享一系列精采活動；今年有別以往於下午舉行，會後前往各區實景拍攝花燈，提前感受年節氛圍。（見圖）

今年燈會四大主題：一、駿程萬里福慧增：到佛光山朝山禮佛、燒年香、點平安燈、寫祈願卡、參禪品茗、抄經、抽法語；參加新春禮千佛法會、上燈祈福法會；進到全新的佛光山大雄寶殿，祈願將平安歡喜與慈悲智慧的法財，與有緣大眾共享。

廣告 廣告

二、馬到成功吉星照：在曼陀羅花園的「蓮華飛騎」主燈，以好事蓮蓮、馬到成功的吉祥寓意驚豔亮相；主燈蓮花燈座環繞六面高清LED螢幕，設計好玩有趣的接福袋、迎好運互動體感遊戲。大年初一至初六晚上七時，鎏金飛馬挾著流光踏夜而來，光影交錯的主燈秀，承載大師「和諧共生‧馬到成功」的祝福。還有不二門的大師互動燈區、聲音郵局、雲端吉印。「吉星高照」無人機高空燈光獻禮，主題「和諧共生，馬到成功」，於大雄寶殿上空六百架無人機起飛，盛大演出十分鐘的高空燈光獻禮。

三、馬躍新春喜自得：佛光山佛陀紀念館「二○二六光照大千祈福活動」，璀璨光影盛宴，不容錯過；親子同遊犀牛區新春「大樹下的故事屋」，各展廳「東方微笑‧跨越千年-麥積山石窟藝術特展」、「華彩萬象-石窟藝術沉浸體驗」。還有雜技秀、三好嘉年華花車遊行，讓人目不暇給，看得歡喜。

四、馬踏祥雲嘗美味：佛光山各處滴水坊的各式養生蔬食、佛光麵、吉祥飯、輕食、人氣小吃、甜點、異國料理等；「佛光好事集」數十個好吃、好事、好物的好品牌，集結在佛光大道、法寶廣場。暖心暖胃平安粥，人氣必點美食鮮菇香積排，等著大家來尋「飽」。

二○二六年佛光山迎來開山六十周年，也是佛光山開山祖師星雲大師百歲誕辰，值此歷史交輝之時，佛光山以「傳燈六十‧百年仰望」，隆重啟動新一年的春節平安燈法會，以及以星雲大師給予的祝福語「和諧共生‧馬到成功」為指引，共生共榮、共赴美好未來。