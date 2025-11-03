佛光山書展暨蔬食博覽會 11/8-14登場

由高雄市政府、財團法人人間文教基金會共同主辦的「佛光山二○二五年書展暨蔬食博覽會」，將於十一月八至十四日在佛光山佛陀紀念館盛大舉辦，昨(三)日於高市府多媒體簡報室舉辦記者會，邀約民眾闔家同遊佛館，一起讀好書、食好蔬、樂好玩。

今年書展以「天天向上‧好看好吃好玩」為主題，帶領大家從閱讀與飲食中探索美好生活的實踐方式，該活動也響應全球的「世界純素月」（World Vegan Month），從「閱讀」、「素食」、「淨零綠生活」等三大面向，引導大眾實踐健康、慈悲與環保的生活方式，進一步展現對社會與地球的關懷等。現場佛館宣傳短片預告了精彩可期的活動內容，行動劇由民權國小吳明洲老師策劃指導，以生動活潑的話劇表演，傳達「天天向上‧好看好吃好玩」理念，吸睛十足。

高市府副秘書長張家興表示，市府與佛光山佛陀紀念館自二○一三年起合辦國際書展活動，迄今已邁入第十三年，透過政府與民間資源整合，擴大活動能見度與參與度，提升閱讀風氣並帶動南部地區閱讀風氣，讓高雄蛻變為文化氣質的城市；也感謝佛光山捐贈好書給偏鄉學校，充實圖書資源豐富學子閱讀涵養，書展多元的活動規劃更造福南部地區廣大民眾與莘莘學子。

佛光山常務副住持慧傳法師指出，佛光山自二○一三年開始舉辦書展，都是秉持星雲大師推動「讀做一個人，讀明一點理，讀悟一些緣，讀懂一顆心」的理念，因為有這個理念，大師當年推動雲水書坊-行動圖書館到各地偏鄉學校，進而有舉辦書展也喚起書商及蔬食商一起來參與設攤，年年有進步年年有創新；今年書展非常不一樣，但又跟生活很貼切，從「天天向上」這幾個字就代表人要奮發向上，每天要行三好也是「天天向上」。

該活動內容包含天天向上-榮念曾藝術創作展、華彩萬象-石窟藝術沉浸體驗、佛教海線絲綢之路-新媒體藝術特展、名家講座、電影賞析、綠色新世代生活微塵中的環保奇蹟常設展、佛教植物園區、千人茶禪、綠色飲食、佛光環教列車、歡樂壓花趣~手作DIY、搭乘龍火車、馬車與騎警隊、佛光好事集等，好看好吃好玩盡在佛館；另佛光山文教基金會及佛光山慈悲基金會都分別有捐贈好書給偏鄉學校，充實圖書資源豐富學子閱讀涵養。

今年書展期間高雄市將有四十校、九十六車次、三千四百名師生前往佛館進行校外教學活動，讓師生發現閱讀的力量，以大高雄為起點向外擴散、向下扎根，感受充滿書香的氛圍，營造南台灣優質的閱讀環境。

為期七天的國際書展活動，歡迎民眾攜家帶眷、呼朋引伴，一同前往佛館充實閱讀涵養、豐富精神生活，詳情請上活動官網(ttps://foguangshan-2025bookfair-vegetarianexpo.webflow.io/查詢。