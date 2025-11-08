佛光山書展暨蔬食博覽會 8日開幕

圖說：佛光山2025年書展暨蔬食博覽會8日於佛陀紀念館開幕。（圖片來源：佛光山提供）

「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」11月8日到14日，於佛光山佛陀紀念館盛大登場，8日佛館大覺堂開幕，1600人出席，以贈書儀式帶動關懷讓書香滿人間。主辦單位環境部、高雄市政府、財團法人人間文教基金會。高雄市市長陳其邁出席頒贈感謝狀，佛光山住持心保和尚代表接受。陳其邁表示，今天回到佛光山就如同回家一樣，溫暖又開心。

此次主題「天天向上•好看好吃好玩」，聚焦「天天行三好」，三大亮點「天天好看、天天好吃、天天好玩」。包括名家講座、電影賞析、環教列車，結合藝術家榮念曾「天天向上─榮念曾藝術創作展」概念延伸。

圖說：高雄市市長陳其邁(左)出席頒贈感謝狀，佛光山住持心保和尚(右)代表接受。。（圖片來源：佛光山提供） 陳其邁肯定佛光山致力推動偏鄉教育平權，推廣蔬食結合環境教育，打造綠生活，投入環境永續。更重要的是從人們的內心開始，學習珍惜萬物的人生觀，這對孩子來說是非常重要的起點。佛光山和高雄市民站在一起，給予高雄市滿滿的溫暖與協助，所以常說「佛光山的事就是高雄市政府的事」，這是很深切的感受。回到佛光山就如同回家一樣，溫暖又開心。

心保和尚表示，「天天向上」就是每天都要進步，「好看好吃好玩」相信大家每天都會很幸褔。佛光山開山祖師星雲大師重視讀書，這是增加智慧最快的方法。還有在地小農推出優質農產品，希望大家增加智慧、身體更健康。 環境部綜合規劃司司長洪淑幸感謝佛館在淨零和境教的用心，並通過環境部環境教育設施場所認證，具備豐富生態資源，秉持環保與心保，因此可以從生活、精神上，讓環保成為生活態度。

圖說：人手一本好書，在倒數聲中，宣布「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」正式啟動。（圖片來源：佛光山提供） 「永遠從關懷出發」贈書儀式，佛光山文教基金會捐贈好書予40所學校，心保和尚、洪淑幸、國際佛光會署理會長慈容法師、佛光山慈善院院長依來法師、佛光山教團系統大學總校長楊朝祥和副總校長林聰明、中華傳統宗教總會副總會長陳和順、佛陀紀念館館長如常法師等代表致贈。福山國中校長姜正明致詞表示這不只是贈與，是責任與使命。 「文化深耕」贈書儀式，佛光山慈悲社會福利基金會贈書予26所學校。慈容法師、依來法師，佛光山慈悲社會福利基金會董事覺培法師和楊政達代表頒贈。高雄市永安國中校長邱侶文感謝大師帶動佛光人對教育的關懷。台南市政府教育局副局長王崑源、屏東縣政府教育處處長陳國祥、彰化縣福德國小校長卓鴻賓頒感謝狀，慈容法師、依來法師、佛光山菲律賓教區總住持永光法師代表接受。心保和尚帶領眾貴賓人手一本好書，在倒數聲中宣布「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」正式啟動。

圖說：「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」開跑，不少民眾前往參觀。（圖片來源：佛光山提供）

