佛光山桃竹苗區年會 蘇俊賓感謝佛光山在桃園奠立弘法基地

新北市 / 綜合報導 苗栗縣通宵白沙屯拱天宮的粉紅超跑媽祖，這回來到新北市將舉行為期三天的祈安賜福贊境活動，媽祖一早從土城出發有非常多的信眾，已經在路上等著媽祖賜福，也不忘排隊鑽轎底，而這回的贊境範圍預計會是土城中和和板橋一帶， 結合土城北辰宮週年慶典 以及慈惠宮的百年會香，預計吸引數萬名香燈腳與信眾，再掀地方的宗教盛事。香燈腳虔誠低下頭，趴跪著等待鑽轎底，獲得白沙屯媽祖庇佑，一連三天的「贊境」活動，今(31)日從土城北辰宮起駕，大批信眾沿路等候呼喊媽祖，孩子們大喊媽祖我愛你，鑾轎彷彿也在回應他們的吶喊，進到校園內還有孩子扛著Q版媽祖鸞轎跟在粉紅超跑旁。信徒說：「來喔，恭送媽祖婆聖駕。」這回是白沙屯媽祖睽違多年再到新北市，不少香燈腳帶著過往追隨媽祖的戰利品，繼續跟著媽祖的腳步前行，也準備不少小物現場分送，信徒說：「之前就是我癌症，就跟著走就，到現在，六年，癌症好六年了。」、「祂走到哪裡，我們就跟著到哪裡，(您是從)台南，(從台南上來)昨(30)日凌晨上來，出來走的時候，人家路上很多吃的喝的給我們，那我們(接)受他們的東西，我們做點東西，跟他們結善緣。」不過不同於「進香」沒有固定路線，贊境有著明確路線規劃，讓想追隨媽祖的香燈腳能夠參考，白沙屯拱天宮祕書林幸福說：「進香我們都知道，是由拱天宮的大媽出門，我們從以前到現在一兩百年的傳統，我們的大媽出門是沒有規劃路線，贊境活動，顧名思義，我們就是贊助友宮遶境活動，這個部分就是由友宮他們去規劃路線，原則上我們三媽出門，都會盡量配合活動，但是也會有出奇不意的時候。」雖然說有規劃路線，但媽祖似乎還是會尋找有緣人，鑾轎進到幼稚園為小朋友們賜福，粉紅超跑難得來到新北市， 信眾們虔誠迎駕 勢必又將掀起粉紅超跑炫風 。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前