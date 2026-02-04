佛光山法寶寺年度祈福，高虹安與民同心獻燈，迎接平安吉祥年

新竹市佛光山法寶寺四日舉辦年度祈福活動，透過誦經及獻燈儀式，為民眾祈福，市長高虹安應邀出席上香祈福。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

除舊迎新年！新竹市佛光山法寶寺四日舉辦年度祈福活動，透過誦經及獻燈儀式，為民眾祈求平安吉祥、福慧增長。市長高虹安應邀出席，並與新竹市議會副議長余邦彥及多位市議員一同上香祈福，共同為即將到來的春節獻上祝福。活動現場氣氛莊嚴溫馨。

高虹安表示，佛光山法寶寺長期秉持感恩無私的精神，長期投入各項公益行動、關懷社會大眾，對地方發展與社會關懷帶來深遠且正面的影響，祈福活動不僅是重要的宗教盛會，更是安定人心、凝聚社會善念的重要時刻。

佛光山法寶寺監寺妙旭法師表示，期望透過祈福大會，引導大眾點亮心燈，培養善念，讓愛與希望在社會中流轉。法寶寺也持續以實際行動關懷社會，串聯不同宗教與團體，共同為社會穩定、和平與祥和努力，讓信仰成為安定人心、凝聚善念的重要力量。

民政處長施淑婷表示，佛光山法寶寺多年來深耕地方、熱心公益，透過祈福活動成功結合宗教信仰、社會關懷與節慶文化，對社會帶來正面影響。市府肯定宗教團體在穩定社會、促進和諧上的重要角色，未來也將持續支持正向且具公益性的宗教活動，與民間攜手共同打造幸福安居的新竹市。

民政處表示，四日舉辦的新年祈福活動中，寺方特別致贈「和諧共生、馬到成功」的墨寶予與會貴賓，象徵祝福新的一年城市和諧、諸事順遂。市府也期盼透過宗教文化的正向力量，凝聚社會共識，攜手為新竹市注入更多溫暖與希望，迎向平安祥和的一年。