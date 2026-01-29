佛光山法師贈粥 高戒所賀歲祈平安

農曆十二月初八適逢釋迦牟尼佛成道日，佛光山能仁法師近日帶領余淑棻等五名穿著國際佛光會（BLIA）背心的志工，親自攜帶一百二十份精心熬煮的熱騰騰臘八粥走訪高雄戒治所行政大樓「藝文走廊」，將佛陀成道的喜悅與星雲大師的祝福分享給第一線的職工同仁。(見圖)

主辦單位今(廿九)日說明，當日活動現場特別設置了結緣攤位，整齊排列的臘八粥杯與鮮紅奪目的春聯交相輝映，能仁法師特別介紹臘八粥的由來，其典故相傳為牧羊女以乳糜供養苦修至虛弱的太子，使其恢復體力，最終證悟成佛，又農曆十二月舊稱「臘月」，於初八熬製的粥品因而得名「臘八粥」。

佛光山臘八粥選用八種五穀雜糧精心熬煮，不僅象徵佛陀成道的因緣，也蘊含圓滿、感恩與祝福之意。

現場也分贈了星雲大師生前手書的「和諧共生、馬到成功」春聯。能仁法師表示，這份祝福代表著對機關同仁辛勞的感佩，也期盼透過這碗充滿祝福的粥，傳遞關懷與正向能量。

高雄戒治所鄭翠芬所長指出，對於佛光山長期投入社會公益與教化關懷深表感謝。感謝法師與志工在嚴冬中送來溫暖，不僅慰勞了同仁的辛勞，也讓機關環境充滿了慈悲與法喜。