佛光山海天佛剎寒冬送暖 680碗臘八粥結緣澎縣府





為紀念佛陀成道日，佛光山海天佛剎23日特別準備680碗熱騰騰的臘八粥，並致贈星雲大師新春賀詞「和諧共生 馬到成功」，與縣府同仁結緣，在寒冬中傳遞滿滿關懷與祝福。澎湖縣長陳光復代表縣府表達誠摯感謝，肯定海天佛剎長年深耕地方、關懷社會，為澎湖注入溫暖正向力量。

陳光復表示，海天佛剎座落於澎湖東衛，近40年來護佑地方興盛、百姓平安，不僅是鄉親重要的心靈寄託，更長期投入公益慈善、關懷弱勢、推廣佛教精神，持續以實際行動回饋社會，為澎湖帶來安定祥和的力量。他感謝住持與法師們用心準備臘八粥，讓縣府同仁在繁忙工作中，也能感受到節慶的溫暖與祝福。

滿舟法師表示，佛光山海天佛剎今年共準備3萬碗臘八粥與澎湖鄉親分享，期盼透過一碗碗熱騰騰的臘八粥，傳遞善的力量，將平安與喜樂送進每個人的心中。

