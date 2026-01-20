佛光山清德寺臘八粥結緣 攜手榮服處關懷暖人心

記者黃清衛／南投報導

為慶祝法寶節暨佛陀成道日，佛光山清德寺與國際佛光會南投第2分會今(20)日在南投市和興宮舉辦臘八粥結緣活動。佛光會義工們不畏冷氣團來襲，清晨5點在副分會長林富嬌帶領下齊聚備料、烹煮，將1碗碗熱騰騰、滿載祝福的臘八粥分享給社會大眾，傳遞佛陀成道的法喜與歲末關懷。

此次活動共準備逾3,000碗臘八粥，由佛光會分送至南投縣仁愛之家、仁愛兒少家園、衛福部南投啟智教養院、國立南投特殊教育學校、玄愛兒少家園、南投醫院等多個社福機構與機關團體，廣結善緣，展現佛光人長期關懷弱勢、回饋社會的實踐行動。

南投縣榮民服務處處長王怡文亦率領同仁與榮欣志工到場共襄盛舉，協助將熱騰騰的臘八粥，分送至鄰近榮民眷家中，讓長輩們在寒冬中感受來自社會的關懷與祝福；王怡文表示，感謝佛光山清德寺與國際佛光會南投第2分會多年來深耕地方、投入公益服務，每年臘八節以1碗臘八粥，為社會注入溫暖與祝福，也讓歲末時節充滿祥和氛圍。

清德寺慧龍法師開示指出，臘八粥象徵「和諧」，多樣食材相互融合，正如社會需要彼此包容、共好共榮。期盼大眾在享用臘八粥的同時，增長智慧、培養慈悲心，實踐星雲大師所提倡的人間佛教精神，將善念化為具體行動，溫暖更多人。

佛光山清德寺與國際佛光會南投第2分會舉辦臘八粥結緣活動，將1碗碗熱騰騰、滿載祝福的臘八粥分享給社會大眾。(記者黃清衛攝)

佛光會義工們不辭辛勞，大家分工合作，齊心完成這場歲末送暖行動，廣結十方善緣。(記者黃清衛攝)

南投縣榮服處榮欣志工陳麗娟，將熱騰騰的臘八粥送至長輩家中，讓伯伯在寒冬中享用來自社會的溫暖關懷。(記者黃清衛攝)