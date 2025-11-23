佛光山辦三好盃咖啡賽 挺高屏小農亮相高雄咖啡節吸人氣

第二屆高雄咖啡節活動在凹子底森林公園舉行。（記者許正雄翻攝）

第二屆三好盃咖啡沖煮賽公益活動將受理報名。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

為協助高屏地區優質小農推廣自產咖啡，佛光山法寶堂將舉辦「第二屆三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集─啡揚高屏香聚三好」公益活動，廿二日、廿三日一連兩天先在「二０二五高雄咖啡節」小試身手，設立攤位提前宣導，人潮不斷，廣受好評，各界名人都來打卡加持。

佛光山法寶堂表示，高屏市縣是台灣重要咖啡產區之一，屏東縣咖啡種植面積達二百卅七多公頃，為臺灣最大之種植面積，高雄的咖啡種植面積近八十公頃，位居全台第四，主要集中在茂林、桃源、那瑪夏三個原鄉區。

第二屆高雄咖啡節活動，週末一連兩天在高雄凹子底森林公園舉行，有百餘咖啡與農產攤位，咖啡體驗、重量級咖啡金牌職人講座及食農教育等豐富活動，完整展現高雄咖啡產業從產地到都會的多元風貌。

佛光山法寶堂也將於明年二月廿七日至三月一日，也即農曆大年十一至十三日新春期間，在法寶堂舉行「三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集」公益活動，協助將高屏地區優質咖啡推向全世界，於是利用這二天提前在高雄咖啡節設攤小試身手，活動內容精彩；「二０二六第二屆三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集」公益活動，下個月正式受理比賽報名。比賽分社會組、學生組，相關訊息會在官網上公佈。