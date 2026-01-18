佛光山金光明寺連12年寒冬送暖迎新春 以音樂表演關懷千戶家庭

佛光山金光明寺連12年舉辦「寒冬送暖音樂饗宴」關懷弱勢活動，音樂家重現莫札特歌劇《魔笛》精采對話。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕佛光山金光明寺今天在寺內主辦「寒冬送暖音樂饗宴」關懷弱勢活動，攜手新北市社會局共邀新北市12區共1200戶家庭共襄盛舉，透過音樂、祝福與實物關懷家戶，活動已連辦12年，溫暖無間斷，佛光山金光明寺住持有果法師表示，音樂饗宴不僅是心靈陪伴，更是1份鼓舞，盼讓家戶在新的1年中，帶著希望前行。

佛光山金光明寺位於新北市三峽區，今年音樂會由音樂家張正傑帶領多位表演者演出，並與觀眾接唱互動，安可曲連連，女高音、男中音樂者壓軸重現莫札特歌劇《魔笛》的精采對話，引起群眾喝采。

國際佛光會中華總會秘書長覺培法師表示，金光明寺過去花很多時間修繕，經許多信徒努力護持，儘管艱困，但不會失約，寺方每年持續送暖，謝謝每位護持者，讓金光明寺依然有光帶領信眾前進，帶給大家滿滿「金光明」的人生。

有果法師指出，音樂饗宴不僅是心靈陪伴，更是一份鼓舞，寺方長年以「慈悲行願、服務眾生」為初衷，透過實際行動關懷社會每個需要被看見的角落，多年來持續與新北市府合作，盼為弱勢家庭在辛勞生活中注入溫暖的力量。

新北市副市長劉和然表示，「春生夏長，秋收冬藏」，在冬藏時刻，宗教團體在冬天特別走出來送暖，謝謝覺培法師自12年前把音樂帶到寺里，並由有果法師接棒傳承，開創更多服務，在「寒冬送暖音樂饗宴」活動，藉美好音樂跟歌聲淨化心靈，金光明寺另用實際行動造福人群，新北市府會持續努力，把這座城市照顧好。

社會局指出，此次參與的1200戶家庭，計有450戶為新北市各社會福利服務中心所服務的家庭，其餘由在地里長邀請，活動另致贈每戶福袋、臘八粥及2000元福田金，讓家戶在寒冷的冬日中，感受到溫暖關懷。

佛光山金光明寺「寒冬送暖音樂饗宴」有新北市12區共1200戶家庭共襄盛舉。(記者黃政嘉攝)

今年音樂會由音樂家張正傑帶領多位表演者演出，並與觀眾接唱互動，安可曲連連。(記者黃政嘉攝)

新北市副市長劉和然(左)致贈感謝狀給國際佛光會中華總會秘書長覺培法師(右)。(記者黃政嘉攝)

金光明佛光童軍團在活動現場為民眾服務，發送臘八粥。(記者黃政嘉攝)

