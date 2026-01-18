佛光山金光明寺關懷弱勢 致贈福袋、臘八粥及2,000元福田金





佛光山金光明寺今（18）日舉辦「寒冬送暖音樂饗宴」，這項關懷弱勢的活動已邁入第12年，從無間斷。今年共邀請1,200戶來自板橋、土城、三峽、三重、蘆洲、樹林、鶯歌、淡水、汐止、瑞芳、平溪及貢寮等地區的家庭共襄盛舉，透過音樂、祝福與實物關懷，陪伴家戶在歲末迎接新的一年。

新北市副市長劉和然、社會局長李美珍等到場致意，與家戶一同感受溫馨時刻。本次參與的1,200戶家庭中，有450戶為新北市各社會福利服務中心所服務的家庭，其餘由附近地區里長邀請。每戶各致贈福袋、臘八粥及2,000元福田金，讓家戶在寒冷的冬日中，感受到滿滿的關懷與愛。

音樂饗宴由名大提琴家張正傑主持，並邀請好友男中音林政勳、女高音賴玨妤、小提琴家張芝庭和鋼琴家溫凱翔演唱、演奏多首世界名曲，包含卡門、匈牙利舞曲、輕歌劇蝙蝠當中化裝舞會片段、塞爾維亞的理髮師，以及杯底不可飼金魚、落雨聲等。尤其女高音賴玨妤以客語演唱18姑娘一朵花，張正傑說賴玨妤是道地的三峽人，三峽不只有金牛角還出女高音，引起現場一陣熱烈的掌聲。

佛光山中華總會秘書長覺培法師表示，這一年來盡管全球部分地區動盪不安，國內民眾或許有人家庭發生變化，工作碰到難關，金光明寺也進行一些修繕的工程，但再大的困難，「寒冬送暖音樂饗宴」一定要辦，音樂家從世界各國趕回來表演，最主要的是想讓每個家庭都能感受到歲末寒冬的溫暖。感謝慈悲基金會的護持，金光明寺希望帶給大家「光」，而且是「金」耶（真的）。

副市長劉和然表示，自古以來，春耕夏耘秋收冬藏，但宗教的力量沒有藏，反而奉獻出來。他感謝12年前金光明寺在前住持覺培法師的帶領下，與市府合作舉辦寒冬送暖音樂饗宴，將大雄寶殿變成音樂廳，讓參加的家庭不僅有物資上的提供，還有心靈上的豐腴，美好的音樂可以淨化人心，也感謝繼任者有果法師承續，發揮星雲大師給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便「四給」的精神，更感謝所有護持的功德主。

音樂會後由佛光山金光明寺現任住持有果法師帶領大眾，聆聽星雲大師為社會大眾祈願文，祈請佛陀保佑大家少煩少惱，社會相互尊重包容、合和無諍。包含三峽區長施玉祥、鶯歌區長曾明華、土城區長周晉平、樹林區長洪崇璉及多位市議員、里長、校長亦參與盛會。

