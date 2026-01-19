佛光山金光明寺12年不間斷送暖 劉和然：感謝宗教力量撫慰人心

248260119a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

佛光山金光明寺18日舉辦「寒冬送暖音樂饗宴」，關懷弱勢邁入第12年不間斷，今年邀集來自新北多區1200戶家庭齊聚歲末，以音樂、祝福與實物關懷陪伴家戶迎接新年，讓溫暖在寒冬中持續擴散。新北市副市長劉和然與社會局長李美珍到場致意，與家戶一同感受溫馨的時刻。

劉和然表示，自古以來春耕夏耘、秋收冬藏，但宗教力量不收藏而選擇奉獻。他感謝金光明寺12年前在前住持覺培法師帶領下，與市府合作舉辦寒冬送暖音樂饗宴，將大雄寶殿化為音樂廳，讓參與家庭不只有物資支持，更獲得心靈滋養，也肯定現任住持有果法師延續星雲大師「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」精神，並感謝所有護持功德主共同成就善行。

248260119a01

活動邀請板橋、土城、三峽、三重、蘆洲、樹林、鶯歌、淡水、汐止、瑞芳、平溪、貢寮等地家庭參與，其中450戶來自新北各社會福利服務中心，其餘由鄰近里長邀請。每戶致贈福袋、臘八粥與2000元福田金，讓家戶在寒流中感受滿滿關懷。

音樂饗宴由大提琴家張正傑主持，攜手男中音林政勳、女高音賴玨妤、小提琴家張芝庭、鋼琴家溫凱翔演出多首名曲。賴玨妤以客語演唱〈18姑娘一朵花〉，張正傑笑稱三峽不只有金牛角，還出女高音，現場引起一陣熱烈的掌聲。

佛光山中華總會秘書長覺培法師表示，縱使一年來世界動盪、各界面臨考驗，金光明寺仍堅持舉辦活動，音樂家自各地返台演出，只為讓每個家庭感受歲末溫暖。

在音樂會後，現任住持有果法師帶領大眾聆聽星雲大師祈願文，祈願社會相互尊重包容、合和無諍。三峽、鶯歌、土城、樹林等區長及多位市議員、里長、校長亦參與盛會，期盼把光與希望帶給社會。

照片來源：新北市政府社會局提供

