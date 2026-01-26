佛光山鳳山講堂發臘八粥 邀林岱樺發臘八粥

為慶祝佛陀成道紀念日「法寶節」，佛光山鳳山講堂26日舉辦法寶節慶祝活動，邀請立法委員林岱樺蒞臨出席，與法師、信眾及社區民眾一同共襄盛舉，透過臘八粥結緣分享，傳遞佛法慈悲精神與關懷弱勢的溫暖力量。

圖說：林岱樺（右三）與佛光山 鳳山講堂共煮臘八粥。（圖片來源：林岱樺辦公室提供）

法寶節適逢農曆十二月初八，亦稱臘八節，象徵佛陀在菩提樹下成道的殊勝因緣。佛光山長年秉持人間佛教理念，持續推動教育、文化、慈善與社會關懷行動，每逢法寶節期間，皆熬煮象徵感恩與祝福的「臘八粥」供佛，並廣泛與社區民眾、機構及有需要的族群結緣分享，讓社會大眾在寒冬中感受佛法的溫暖與關懷。

圖說：林岱樺（右一）與分送民眾臘八粥。（圖片來源：林岱樺辦公室提供）

林岱樺委員長期關注社會公益與弱勢關懷議題，今日出席法寶節活動時，肯定佛光山多年來透過宗教文化力量深耕社區，實踐關懷弱勢、推動社會善行的努力，並期盼社會各界持續以慈悲與行動，為需要幫助的人帶來支持與希望。

佛光山鳳山講堂表示，法寶節不僅是宗教紀念日，更是提醒大眾在日常生活中實踐「做好事、說好話、存好心」的契機。透過臘八粥結緣分享，將佛法的慈悲與善念落實於生活之中，凝聚社會正向能量，共同營造祥和溫暖的社會。

