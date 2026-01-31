佛光山「2026年春節平安燈法會」2月17日登場

佛光山「二０二六年春節平安燈法會」主燈「蓮華飛騎」帶給大眾驚喜連連。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

佛光山「二０二六年春節平安燈法會」訂二月十七日到三月十八日（正月初一到三十），整整一個月都有平安燈、表演、活動及美食，晝夜都好玩；佛光山常務副住持慧傳法師表示，今年的平安燈法會對佛光山而言，很不一樣，同時迎來開山六十周年，也是開山祖師星雲大師的百歲誕辰。佛光山特別以「傳燈六十‧百年仰望」為主題，希望用一盞一盞心燈，把大師的慈悲與智慧繼續傳下去。

今年的祝福語是「和諧共生‧馬到成功」，呼應馬年的好彩頭，也提醒大家彼此多一點善意，一起過更好的日子，春節主題平安燈架設在曼陀羅園，「蓮華飛騎」主燈高十二米，取其好事蓮蓮，馬到成功、吉祥寓意，祝福大眾好事蓮蓮不斷、歲歲平安。

主燈蓮花燈座環繞六面LED螢幕，設計了好玩有趣的接福袋、迎好運互動遊戲。亮燈時間為農曆初一到初六，晚上七及九時各一場，鎏金飛馬展演時間三分鐘，璀璨奪目承載滿滿的祝福。

慧傳法師說，燈會分四大主題，第一區「駿程萬里福慧增」，主打祈福走春；第二區「馬到成功吉星照」是拍照打卡重點區；第三區「馬躍新春喜自得」適合親子同樂；第四區「馬踏祥雲嘗美味」是吃貨的天堂。

佛光山慈善會院長依來法師介紹「三好嘉年華會」，由佛光山育幼院青年及院童合力創意十二台花車與大眾結緣，他們不辭辛勞銲接及彩繪，詠歎星雲大師的「永恆的星」、「普照大地」等主題，創意、互動具趣味性。

菩提路上有來自全球三千三百顆創彩繪燈籠，楓香大道上的二百八十顆是得獎作品，美輪美奐。遊走新春平安燈法會有導覽指南，必玩、必拍走春路線和祈福攻略，紙本和官網看得到。