佛光山2025年書展暨蔬食博覽會 8日起佛光山佛陀紀念館登場

佛光山二０二五年書展暨蔬食博覽會八日起登場，歡迎市民朋友攜家帶眷、呼朋引伴，一同來到佛館，充實閱讀涵養、豐富精神生活。 （記者王正平攝）

記者王正平／高雄報導

由高雄市政府、財團法人人間文教基金會共同主辦「佛光山二０二五年書展暨蔬食博覽會」，訂八日起至十四日在佛光山佛陀紀念館舉辦，今年書展以「天天向上‧好看好吃好玩」為主題，帶領大家從閱讀與飲食中探索美好生活的實踐方式；三日高雄市政府多媒體簡報室舉辦記者會，邀約市民朋友闔家同遊佛館，一起讀好書、食好蔬、樂好玩。

同時，活動也響應全球的「世界純素月」，從「閱讀」、「素食」、「淨零綠生活」三大面向，引導大眾實踐健康、慈悲與環保的生活方式，進一步展現對社會與地球的關懷等。

記者會中播放佛館宣傳短片，預告了精彩可期的活動內容，行動劇由民權國小吳明洲老師策劃指導，以生動活潑的話劇表演，傳達「天天向上‧好看好吃好玩」理念，吸睛十足。

活動內容包含天天向上─榮念曾藝術創作展、華彩萬象─石窟藝術沉浸體驗、佛教海線絲綢之路─新媒體藝術特展、名家講座、電影賞析、綠色新世代生活微塵中的環保奇蹟常設展、佛教植物園區、千人茶禪、綠色飲食、佛光環教列車、歡樂壓花趣~手作DIY、搭乘龍火車、馬車與騎警隊、佛光好事集等，好看好吃好玩盡在佛館。

市府副秘書長張家興表示，市府與佛光山佛陀紀念館合辦國際書展活動，迄今已邁入第十三年，透過政府與民間資源整合，擴大活動能見度與參與度，提升閱讀風氣並帶動南部地區閱讀風氣，讓高雄蛻變為文化氣質的城市。更感謝佛光山捐贈好書給偏鄉學校，充實圖書資源豐富學子閱讀涵養，書展多元的活動規劃，更造福南部地區廣大民眾與莘莘學子。

佛光山常務副住持慧傳法師致詞表示，今年書展非常不一樣，但又跟生活很貼切，從「天天向上」這幾個字就代表人要奮發向上，每天要行三好也是「天天向上」；為期七天的國際書展活動，歡迎市民朋友攜家帶眷、呼朋引伴，一同來到佛館，充實閱讀涵養、豐富精神生活。