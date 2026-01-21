佛光會玉里分會送暖玉醫住民愛心臘八粥

農曆臘月寒意漸濃，一碗熱粥，卻足以溫暖人心。國際佛光會中華總會玉里分會延續多年善行，於一月二十一日臘八節前夕，捐贈650碗臘八粥予衛生福利部玉里醫院（見圖），為院內住民送上節慶的祝福與關懷，也為新的一年揭開溫暖序幕。

捐贈行動源自玉里佛光會對弱勢族群的長期關注，每年彭美華督導都會親自前來，捐贈臘八粥供住民享用，祈願平安安康。玉里醫院每年也都與彭督導互動良好，今彭督導卸下會長一職升為督導，也帶來新氣象，接棒新一任徐惠珊會長，今後她將會繼續延續往年的溫暖，把愛傳下去。玉里醫院也特別致贈感謝狀，感謝佛光會的善心義舉，期盼藉此拋磚引玉，號召更多社會力量投入公益。

本次佛光會玉里分會由彭美華督導以及徐會長率領志工團隊，親自將共計650碗臘八粥，一碗碗熱騰騰的臘八粥送至玉里醫院祥和院區。粥品以多種穀物與健康食材熬煮而成，香氣四溢，不僅富含營養，也承載著滿滿祝福。志工們親切地與住民互動，現場笑聲不斷，讓原本靜謐的院區，在寒冬中多了幾分熱鬧與人情味。

玉里醫院簡以嘉院長表示，感謝國際佛光會玉里分會多年來持續關心院內住民，不間斷地用實際行動傳遞善意，讓醫療照護不只停留在治療層面，更延伸到心靈支持。

玉里醫院新興院區蕭吉祥社工師表示，對於長期住院的精神障礙住民而言，節慶往往更容易勾起思鄉與孤單的情緒，住民每年都很期待佛光會玉里分會的送粥活動，熱騰騰的一碗粥，不只是餐點的分享，更是一份會被社會記得、被關懷的感受。玉里醫院的社工團隊也特別將臘八粥撥交至各院區及病房，確保每位住民都能品嘗到這份心意。一碗粥看似平凡，卻能在寒冬中帶來安心與希望，這正是社會關懷最動人的地方。

彭美華督導分享，臘八粥象徵感恩與祝福，希望透過這項活動，將佛教慈悲的精神傳遞給更多人，並鼓勵社會大眾關注醫院住民與弱勢族群的需求。玉里醫院則回應，未來將持續攜手民間團體，共同打造更有溫度的照護環境，讓善意在偏鄉持續發酵，溫暖更多生命。