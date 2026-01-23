佛光會致贈竹縣府熱騰騰臘八粥 縣長楊文科感謝暖心傳愛

佛光會致贈竹縣府二百份熱騰騰臘八粥，縣長楊文科感謝暖心傳愛。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

慶祝佛陀成道日（農曆十二月初八），國際佛光會廿三日拜會新竹縣政府，由監寺妙旭法師率領佛光會成員，特別準備二百份熱騰騰的臘八粥致贈給縣府同仁，並致贈祝賀匾額，分享佛陀成道的法喜、祈求平安。新竹縣長楊文科親自代表接受，並回贈「十全水果醋禮盒」表達誠摯謝意。

楊文科表示，在寒冷的冬天裡，感謝佛光山法寶寺與佛光會的師兄、師姊們，每年臘八節都不辭辛勞熬製營養且香噴噴的粥品，送到縣府同仁手中。這份溫暖關懷不僅讓基層同仁暖心暖胃，更是對縣府團隊很大的激勵與士氣提振。

楊文科強調，新竹縣正致力於邁向「科技首都，幸福竹縣」的願景，並積極落實「老中青幼通通照顧」的施政核心目標，城市的進步除了經濟與科技的發展，更需立基於深厚的文化底蘊與正向的社會力量。期望藉由今日的結緣活動，將佛陀的慈悲精神與愛傳遞給更多人，為社會帶來溫暖力量，共同建構一個「富而好禮」的宜居城市。

妙旭法師則提到，臘八粥源自牧女供養乳糜、助佛成道的典故，象徵著佛教大悲心與眾生平等的精神，發放臘八粥是希望透過實際行動傳遞關懷與愛心，讓更多人感受到佛法的博大胸懷與內心的寧靜。

她感謝縣長長期以來對信徒的照顧，縣府與各宗教團體長期合作推動各項公益與善行，讓新竹縣持續充滿幸福感與愛的力量。這次致贈星雲大師的墨寶「和諧共生，馬到成功」，希望大家一起和諧共生。