佛光會辦彩繪揮毫活動

農曆新年將近，為迎接充滿希望的馬年到來，國際佛光會基隆安樂分會日前於七賢里民活動中心舉辦「除舊迎新瓦片傳情彩繪揮毫活動」，透過書法與彩繪藝術結合，帶領民眾在新年前夕感受傳統文化之美，迎向身心歡喜的新一年。

活動邀請從事藝書創作超過四十年的書畫藝術家陳木村老師，專程自苗栗北上基隆，於現場揮毫創作。陳老師以瓦片為創作媒材，將佛光山開山祖師星雲大師的智慧法語一筆一畫書寫其上，並融合彩繪藝術，讓原本作為建材的瓦片，搖身一變成為富含祝福與文化意涵的藝術品，吸引眾多里民駐足欣賞。

分會長游明真表示，活動希望藉由「除舊迎新」的意象，帶領民眾在新年來臨前，拋開舊有煩惱，迎接嶄新開始。