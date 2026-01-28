佛光歡喜滿人間，暖粥送愛到雲監。(記者劉春生攝)

適逢臘八節（農曆十二月初八），為慶祝佛陀成道日並感念矯正人員一年來在教化與穩定囚情的辛勞及所有努力改悔向上之收容人，佛光山雲林講堂於歲末年終之際，特別準備暖心又暖胃的臘八粥，由慧得法師與多位師兄一同分送給雲林監獄全體同仁及收容人，以實際行動表達對矯正工作的支持與收容人之關懷，讓雲林監獄在寒冬中感受暖心又暖胃的祝福。

佛光山雲林講堂慧得法師表示，臘八節是從禪宗寺院的歲末活動傳播到民間，臘月主要來自年終祭祀的意義，通常臘八祭祀過後，正式準備過年，進入春季，周而復始。透過與佛陀成道日結合，成為過年前充滿喜樂的節慶食物。臘八粥不僅象徵佛陀成道的法喜，更蘊含感恩與祝福之意，希望透過這份溫熱心意，將平安、幸福與歡喜心傳遞給辛勞的矯正同仁，感謝其對社會的無私奉獻，並讓收容人一同感受這份溫暖祝福。

雲監戴明瑋典獄長表示， 感謝佛光會雲林講堂與本監結緣，傳遞溫暖與關懷，「臘八粥」，寓意著祈求平安、保佑團圓，希同仁亦能靜心思維，讓矯正工作及家庭平平安安；收容人在習得監方提供之技能訓練，成功復歸社會與家人團圓。