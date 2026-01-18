佛光緣台中館啟用星雲大師一筆字紀念展登場
[NOWnews今日新聞] 台中市新惠中寺「佛光緣美術館台中館」，今（18）日啟用暨舉行開山祖師星雲法師「一筆字書法特展」，由佛光山宗長心保和尚主持，市長盧秀燕及各界信眾逾千人參加開幕活動。盧市長表示，今年是佛光山開山60年，也是星雲大師百歲冥誕，用這樣的方式慶賀與緬懷很有意義。
配合惠中寺喬遷新址，佛光緣美術館台中館今日也嶄新開幕，首展特別策畫「傳燈六十 百年仰望─星雲大師一筆字書法紀念展」，這是星雲大師圓寂後，「一筆字」首次在台展出，其中「般若般羅密多心經」六十六條幅的鉅作，更是首度呈現！
佛光山住持心保和尚開示，星雲大師常說「不要看我的字，要看我的心」，透過一筆字的展出，大家應該可以從字裡行間看到大師要給我們什麼。他覺得，這是一種智慧傳承，佛教講慈悲、講智慧、講種種法門，透過大師的字，相信大家都能心領神會。
因為，在佛法當中可以說法門很多，我們的念頭在生生滅滅當中，可能會產生很多煩惱，也可能產生很多慈悲與智慧，當我們有困難時，想起大師一筆字，相信煩惱頓時就能消除，即所謂頓悟，頓悟佛理可以獲得真誠與快樂，當下得到解脫。
盧秀燕致詞表示，星雲大師生前致力推動人間佛教、佛光普照，人間佛教不只是推動佛教教義，還有教育、文化與藝術。星雲大師當初在開山時，因為機緣接觸到一些佛教文物，他都把它們收集起來，開山後除了推動佛光，也成立美術館把文物全部捐出典藏，希望大家能夠接近、欣賞，心生平安吉祥。盧市長說，今天以佛光緣美術館全新開幕方式，慶祝佛光山開山一甲子，以及懷念星雲大師百歲冥誕，真的很有意義。
盧秀燕同時感謝惠中寺每年農曆十二月初八的臘八節，都要贈十萬碗臘八粥給大家，明天就要贈送一萬碗給市府員工，希望大家吃了保平安健康，她特別要感謝。惠中寺說明，贈粥給市府員工是表達對市府照顧市民的感謝。
新惠中寺表示，此次展覽特別邀請多位追隨大師弘法逾30年的中區信徒，提供大師親筆題贈的墨寶一同展出。這些作品不僅彌足珍貴，更是佛光山在台中深耕發展的重要見證，承載著師徒之情與法脈流眄深長。
本次分別以「廣結善緣」、「和諧共生」、「馬到成功」三個主題展出大師的墨寶，並將大師自1996年至今三十年來所寫的新春賀辭打造一面春聯牆；也設置影片區及觀眾互動區，有春聯拓印、疊色印章、祈願樹等。
今日開幕盛會，包括立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋和國立歷史博物館館長洪世佑、琉璃工房藝術總監楊惠姍、版畫家倪朝龍夫婦及功德主郭元瑾、沈木成等人出席。
其中，表態爭取參選下屆台中市長的江啟臣與楊瓊瓔，在首輪協調破局後首度同框，動靜引人關注。盧秀燕會後針對協調一事接受訪問時表示，大家來佛光山求智慧，求佛法，希望「兩位參選人開了智慧，求了佛法後能盡速協調成功」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
廖偉翔攜手運彩公會贈球 永春國小喜獲1800顆羽球補給
與時俱進、開創新局 陳樂明接任台中郵局局長
首屆台中百工百業博覽會開展 盧市長：盼帶動百工百業發大財
其他人也在看
中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 89
中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想
社會中心／綜合報導橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。民視 ・ 1 天前 ・ 59
中天主播「馬德」遭收押禁見 國防部回應了
[NOWnews今日新聞]綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，今（17）日傳出疑似與中國方面有金錢往來，涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，昨日遭到高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 123
中天記者涉犯國安法 遭橋頭地院收押
[NOWnews今日新聞]（18:00更新）橋頭地檢署偵辦共諜案，昨（16）日北上前往中天主播林宸佑住處搜索，並帶回偵訊。林宸佑疑涉犯國安法，遭橋檢聲押。稍早橋頭地院裁定收押禁見。對於案件詳情，橋頭地...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 71
來宜蘭看燈節、吃平安粥、走訪洗心療癒景點！迎新送舊好運來
迎著歲末年初的轉換時刻，來一趟既熱鬧又療癒的宜蘭小旅行。當冬山舊河港燈節點亮夜色，耀眼燈火沿著水岸鋪展，年味也在不知不覺中流動起來；走進宜蘭傳藝園區，看張燈結綵的傳統年景，把祝福一盞盞掛上心頭。再循著在地人的腳步，到昭應宮吃一碗象徵平安順遂的平安粥，為新的一年添好運。旅程最後，走進太平山的森林深呼吸，或到清水地熱谷泡足湯、煮顆溫泉蛋，讓身心慢慢回到最舒服的節奏——這趟迎新送舊的宜蘭行程，剛剛好，把祝福、能量與好心情一次帶回家。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
首日湧7萬人次! 美食+輕旅行 台南甜點節周邊景點一次看
深受親子歡迎的台南甜點節今天下午揭幕，現場塞爆，活動首日估計湧入7萬人次，讓民眾讚嘆「不愧是全糖之都」；市府也趁勢行銷地方觀光，推薦8大順遊景點，還有2道知名美食，邀請各界一起來吃、喝、玩、樂。市府觀光旅遊局長林國華表示，接近農曆春節，天氣涼爽、舒適，適合規劃輕旅行，建議民眾參加甜點節之外，也可走訪自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 15
超狂！捐血抽高價黃金掀排隊人潮 有人清晨4點到場排隊
史上最狂捐血！彰化縣榮華慈善會今天（18日）在彰化市舉辦「寒冬捐熱血、開心抽黃金」公益捐血活動，備受矚目的是只要捐血500CC，就可以參加每份市價高達6000元的黃金大抽獎，吸引數百人排隊抽血，排隊人龍總長度達數百公尺；埔鹽鄉王姓民眾更是清晨4點就來到捐血會場拔得頭籌，他說捐血10多年每次都是捐50自由時報 ・ 13 小時前 ・ 16
「泡泡馬特」中和環球百人排隊起口角傳出有刀 警到場竟是烏龍一場
POP MART「泡泡馬特」中和環球店日前開幕，吸引許多熱情粉絲前往朝聖，今天（18日）上午10許，數百名排隊要購買泡泡馬特的現場，1名45歲的溫姓女子與41歲的41歲許姓男子發生爭吵，因其他排隊的民眾傳出有人拿刀，所以就有民眾報警，警方獲報不敢大意，立即派遣優勢警力到場調查，結果竟是烏龍一場，根本沒有拿刀排隊引發紛爭的情形，事後溫女與許男經警方勸解後互不提告。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
林宸佑涉犯國安法收押「竟有人護航？」卓冠廷：這是辨認中共在台協力者時間點
即時中心／梁博超報導橋頭地檢署16日指揮高雄市調處，前往《中天新聞台》記者兼主播林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪將他帶回，橋頭地院昨（17）日傍晚裁定羈押禁見；然而，包括民眾黨立委張啟楷、民眾黨立院黨團主任陳智菡及不少名嘴等人，竟在第一時間選擇護航。對此，民進黨新北市議員卓冠廷直言，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點。民視 ・ 17 小時前 ・ 48
桃園華廈連燒4層樓 女「燒垃圾」涉縱火遭送辦
桃園和平路上，一棟華廈在凌晨發生火警，火勢相當猛烈，一連燒了四層樓。經過追查後，原來是有一名女子燒垃圾才會引發火警。 #桃園 #華廈 #火警 #縱火 #燒垃圾 #和平路東森新聞影音 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
電視台主播「現金換情報」！橋檢說法曝：拉攏軍人提供機密給大陸人士
知名電視台主播兼記者林宸佑被控涉犯《國安法》，橋頭地檢署16日率隊北上搜索其租屋處並帶回偵訊後，於17日裁定收押禁見，檢方表示，林男以數千到萬元不等金額向現役軍人購買國防機密後，並將相關情資提供給大陸人士，訊後聲押林男與5名現役、退役軍人獲准。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
中天主播林宸佑涉犯國安法遭羈押！沈伯洋嗆：現在收紅錢的是誰？「馬德」
即時中心／綜合報導 《中天新聞台》記者兼主播林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士，16日依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪遭橋頭地檢署帶回，昨（17）日傍晚橋頭地院裁定羈押禁見。民進黨立委沈伯洋今（18）日凌晨對此直言，國共的特色就是自己在做什麼，就先抹別人在做。「結果現在在收紅錢的是誰？馬德！」民視 ・ 14 小時前 ・ 30
台南續拚千萬人次走春 12條路線免費定時導覽
下個月即將迎來長達9天農曆春節連假，台南已連續3年春節旅遊人次突破千萬。文化局指出，月津港燈節、龍崎光節空山祭等特色燈節，已成春節觀光標的；觀旅局表示，老街、商圈、寺廟、古蹟過年向來吸引可觀人潮，今年特別於觀光熱區推出12條免費定時導覽路線，透過雙腳走讀，拚延續「千萬人潮」佳績。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林宸佑節目上曾說來把我抓走！ 涉違國安法遭羈押｜#鏡新聞
這回檢調會查出媒體記者涉嫌違反國安法，主要是因為先前偵辦一名海軍陸戰隊陳姓中士的投共洩密案。親友指出，陳姓中士經濟狀況不佳，曾向地下錢莊借錢，是否因此遭到中共以金錢利誘，成為檢方追查的重點。後續也正是在第四波搜索行動中，查出涉嫌交付現金給多名軍人的記者林宸佑，案情因此進一步擴大。鏡新聞 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
民眾逛新崛江「遇詭男跟蹤」？！ 貼文釣出一票人：曾遇過！
高雄市 / 綜合報導 有民眾到高雄新崛江逛街時，疑似被一名男子跟蹤，還一路跟進藥妝店，還好有店員幫忙擋掉，而店家監視器畫面也拍下，這名男子看起來鬼鬼祟祟的，一直盯著客人看，這舉動讓人不太舒服，警方目前沒有接獲相關報案，但民眾將它PO上網後釣出不少相同遭遇的網友，警方呼籲民眾，如果遇到類似事情，可以趕快報警，員警會馬上協助。一名男子，在藥妝店內，走來走去東張西望，看起來鬼鬼祟祟的，還直直盯著，其他客人，這舉動真的讓人感覺不舒服，高雄有民眾PO文說，和朋友去逛高雄新崛江時，被這名男子一路跟進藥妝店，還不斷盯著他們看，只要他們走到哪，男子就跟到哪，疑似遇到跟蹤，謝謝店員幫他們擋下來。民眾說：「餘光可能會瞄到，會注意一下，可能就趕快走，或是離開這間店。」、「如果有人在後面跟，就很明顯會發現，甚至說我知道你在跟蹤別人，你走去那邊，我不會跟很進，但我會在後面注意，(看到違法會報警？)，會，就報警啊，我們這邊都有監視器。」貼文一出，不少人也留言遇過類似狀況，一直被男子盯著看，加快腳步遠離男子還會跟上來，高雄市新興分局五福所副所長邱智鴻說：「倘該男子有搭訕，不當逼近，詢問個人資料，或要求肢體接觸等行為，已疑涉騷擾情事，符合，性騷擾防治法，第2條所定之性騷擾行為態樣，被害人如提出申訴，警方將依規定受理並依法查處。」警方表示，目前沒有接獲相關報案，呼籲民眾，如果遇到疑似跟蹤糾纏，逼問個資或是要求肢體接觸等情形，趕快撥打110報案，或是就近向派出所反映，員警會馬上協助，避免發生衝突。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見！律師揭密：列貪污共犯是「重要角色」
電視台主播兼記者林宸佑涉嫌利用媒體職務之便，擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現役及退役軍人，被依涉犯國安法、貪污治罪條例羈押禁見。律師陳君瑋特別針對「貪污罪」部分說明，指出林宸佑雖無公務員身分，但因身為重要角色，涉案程度高，因此構成「共同正犯」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
南榮科大前校長黃甫九天涉賣假學歷 棄200萬保證金逃亡「通緝照」曝光
即時中心／張英傑報導已停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天（原名黃聰亮、黃天一），他涉嫌跟妻子吳洛瑜以「不用上課、不用寫論文」，向外界販售哥斯大黎加英培爾大學「假學歷」，不法獲利超過上千萬元，被害人包括台肥總經理陳右欣與台南市議會副議長林志展等知名人士，台南高分院更一審認定黃男犯下53罪，刑期高達88年6月，不過，黃男目前下落不明，保證金200萬元被沒收，去（2025）年12月由台南地檢署發布通緝，時效到2065年，他的通緝照也曝光！民視 ・ 1 天前 ・ 15
農曆年前大缺血！台中血庫A、O型存量只剩3天 明揪捐熱血
台中血庫拉警報！農曆前1個月是捐血月，每逢農曆年前後大缺血，今年春節假期長達9天，醫療用血需求更大，目前台中血液庫存全國最低，庫存量只剩4天，A、O型血液更只有約3天，低於安全庫存10天甚遠，急缺血液，台中中捐血中心明天（18日）日舉辦大型捐血活動，邀請捐血家庭共襄盛舉，號召民眾踴躍捐血，希望在這個自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪
社會中心／李豫翰、洪國凱 台北報導日前有一對情侶在信義區喝完酒後，開車回家路上在大安區跟其他車輛發生碰撞。員警到場，女友跟警方說車是她開的，還在員警指示下，先把車移到路邊。卻被對方駕駛戳破，是跟男友交換座位，而且一測之下，酒測值比男友還高，不但跟男友都被依公共危險移送，還因為愛頂罪，多一條罪名。逼逼逼，酒測器警報響起，眼前男子酒駕事證明確，但一開始卻是女友跳出來頂罪，被後方駕駛的行車紀錄器拍得一清二處。員警亮出行車紀錄器，清楚拍下一男一女下車交換座位的畫面，當場戳破這對情侶謊言。事情就發生在台北市大安區，男子酒駕肇事，陳姓女友為愛甘願犧牲，已經很狗血，但沒想到酒測一查，比男友還高！愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪（圖／警方提供）郭姓男子跟陳姓男子撞車後，雙方立刻報警處理，警方到場後，坐在副駕的陳姓女友向員警聲稱車是自己開的。只是沒想到，現場處理完，警方請陳姓女友把車移到路邊後，酒測器一吹，才發現女子也酒駕，更被對方駕駛檢舉，抓包頂替男友。愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪（圖／警方提供）兩人被依公共危險移送，只是女子不服、還申請提審，反控是員警叫他移車，卻被法官駁回，認為女子有判斷能力，自己喝酒不該開車。女子為愛頂罪不成，還比男友多一條罪名，只能說偷雞不著蝕把米。原文出處：愛到卡慘死？幫男友頂罪被抓包 女子酒測值也超標「罪加一條」 更多民視新聞報導最後檢查！大學學測今起登場 注意事項看這裡有水了！基隆麥金路破管搶修完成 預估下午3時前全面正常供水獸慾大發脫光硬扯「親妹內褲」 屏東18歲男亂倫未遂民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言