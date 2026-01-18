佛光緣台中館開幕 盧秀燕緊拉江啟臣、楊瓊瓔形單影隻

佛光緣美術館台中館開幕典禮，台中市長盧秀燕(右2)被安排離藍委楊瓊瓔(左3著藍衣)較遠。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕佛光緣美術館台中館新館今天下午啟用，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣及藍委楊瓊瓔受邀到場，由於國民黨台中市長提名首度協調16日破局，盧秀燕態度及與江啟臣、楊瓊瓔互動備受矚目，盧秀燕從進場就與江啟臣並肩同行，楊瓊瓔被甩在身後、留下獨自簽名孤單身影，連典禮座位安排，盧秀燕緊鄰江啟臣，楊瓊瓔被隔了4位、也沒被安排上台致詞。

盧秀燕參觀星雲法師心經一筆字墨寶後，離去前在電梯口受訪表示，今天來佛光山，大家來求佛法求智慧，希望2位候選人開了智慧，求了佛法以後，儘速協調成功。

佛光緣美術館台中館位於惠中寺二樓，是佛光緣全球第17分館，新館啟用暨開幕典禮由佛光山寺住持心保和尚主持，心保和尚鼓勵在大雄寶殿超過800名參與信眾，要看到開山宗長星雲法師「一筆字」的用心；盧秀燕致詞感謝寺方在臘月初八，「要熬夜為市民煮1萬碗臘八粥」。江啟臣致詞後，佛光山中區總住持覺居法師帶領賓客到樓下，為美術館剪綵。

台中市長盧秀燕(右3)、立法院副院長江啟臣(右2)進場簽名後離開，留下藍委楊瓊瓔(左方藍衣)獨自簽名。(記者黃旭磊攝)

台中市長盧秀燕(左2)說，希望2位候選人開了智慧，求了佛法以後，儘速協調成功。(記者黃旭磊攝)

