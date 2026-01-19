佛光緣美術館台中新館 啟用

由左至右：佛光山中區總住持覺居法師、立法院副院長江啟臣、盧秀燕市長、佛光山住持心保和尚等人均出席。

▲由左至右：佛光山中區總住持覺居法師、立法院副院長江啟臣、盧秀燕市長、佛光山住持心保和尚等人均出席。

成立已逾18年的「佛光緣美術館台中館」，配合佛光山惠中寺於2024年喬遷新址，新館18日於新惠中寺2樓盛大啟用，適逢佛光山開山60周年暨星雲大師百歲冥誕，館方特別策劃「星雲大師一筆字書法紀念特展」作為開幕首展，別具象徵意義。台中市長盧秀燕親自出席並祝賀表示，感謝佛光山長期深耕台中文化、教育與心靈建設，新館啟用不僅提供市民更優質的藝文場域，也為台中這座文化之都，注入溫暖且深具人文底蘊的藝文能量。

廣告 廣告

佛光山住持心保和尚說，感謝各界今日特別抽空參與佛光緣美術館台中館新館啟用暨開幕典禮，以及星雲大師一筆字書法紀念特展，透過大師的一筆字，相信大家都可以心領神會，如有困難的時候，煩惱會消除，當下會得到解脫，這便是佛法殊勝的地方。

盧秀燕市長指出，佛光山開山已滿六十年，今年亦適逢星雲大師百歲冥誕。星雲大師生前時常勉勵大家推動人間佛教，佛光山也因此長年致力於弘揚佛法、佛光普照。人間佛教不僅著重於宗教教義的傳承，更涵蓋教育、文化與藝術等多元面向。除推動佛光山各項弘法事業外，星雲大師亦創立美術館，並捐出其珍藏的國學與佛學文物，期盼讓更多民眾能夠親近、欣賞。今日透過開幕典禮，一同慶賀佛光山開山一甲子，同時緬懷星雲大師，別具深刻而珍貴的意義。

國立歷史博物館館長洪世佑指出，星雲大師在1994年成立佛光緣美術館，當時他認為藝術可以打破、超越文化與語言，更可以淨化人心及促進社會祥和，所以在各國弘揚佛法時，不辭艱辛拜訪及收集佛教的文物和藝術品，美術館不僅是珍藏或推廣美術與藝術，更是與民眾結緣的場所。

立法院副院長江啟臣回憶起10年前擔任行政院新聞局長時與星雲大師結緣，當時大師正推動真善美新聞獎，在他提倡的理念當中，江副院長最感佩的是真善美，求真、行善、唯美，而藝術更是佛法的體現，在所有的藝術創作中能看到人性赤子心的一面。

民政局長吳世瑋表示，佛光緣美術館台中館，為市民打造一處能夠沉澱心靈、獲得成長的文化空間。今年適逢佛光山開山60周年暨星雲大師百歲冥誕，台中館特別策劃「傳燈六十?百年仰望-星雲大師一筆字書法紀念特展」，展出大師圓寂後首次在台亮相的「一筆字」作品，其中包括大師年近90歲所寫、長達66條幅的《般若波羅蜜多心經》鉅作，首度完整呈現在國人面前，彌足珍貴。

民政局說明，台中館首展以「廣結善緣」、「和諧共生」及「馬到成功」三大主題展出星雲大師墨寶，並彙整大師自1996年至今，30年來所書寫的新春賀辭，打造別具特色的春聯牆，同時規劃影片欣賞區及觀眾互動體驗區，包含春聯拓印、疊色印章與祈願樹等內容，提升參觀趣味與參與感。此外，展覽特別邀請多位追隨大師弘法逾30年的中區信徒，提供大師親筆題贈的珍貴墨寶共同展出，這些作品不僅彌足珍貴，更見證佛光山在台中長期深耕的歷程，承載深厚的師徒情誼與法脈傳承。