佛光緣美術館台中館新館啟用 星雲大師一筆字紀念展登場

▲佛光緣美術館台中館新館啟用。

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】佛光緣美術館台中館，隨著佛光山惠中寺喬遷新址，設於2樓的全新館舍與佛光山惠中兒童藝術中心於1月18日啟用，舉行隆重的揭綵儀式。今年適逢佛光山開山60周年、佛光山開山祖師星雲大師百歲冥誕，館方特以「傳燈六十 百年仰望—星雲大師一筆字書法紀念特展」作為首展，兒童藝術中心同步展出「星雲大師的小小動物緣」。

▲首展「星雲大師一筆字書法」登場。

各地雲集而來的嘉賓，讓這場中部地區藝文盛事增添光彩，佛光山住持心保和尚、台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、中華民國博物館學會理事長曁國立歷史博物館館長洪世佑親臨致詞祝賀。逾千位與會人士齊聚3樓大殿，見證歷史一刻。熱鬧的祥獅獻瑞及喧天的鑼鼓慶賀新館啟用，人間大學老師翁麗蓉帶領雅筑箏樂團，以悠揚琴音供養大眾，鄭秀真老師指導的佛光敦煌舞團，則以「香雲花雨．千手伎樂」獻上祝福。

廣告 廣告

▲佛光緣美術館台中館新館啟用合照。

心保和尚指出，星雲大師曾謙虛表示「不要看我的字，要看我的心」，信眾應透過字裡行間領悟佛法。他強調，生活中難免有煩惱，若能憶及大師法語並學習「放下」，當下即可獲得解脫與真實的快樂。心保和尚勉勵大眾在日常中，隨時觀照自心，實踐布施與忍辱，讓佛法智慧在心裡顯現。

盧秀燕表示，星雲大師推動人間佛教，不只在教義的傳揚，也透過教育文化與藝術弘揚佛法，成立美術館，展出其蒐集之珍貴佛教文物，適逢佛光山開山一甲子，新館啟用，紀念大師百歲冥誕，極具意義。法寶節將近，市長也感謝佛光山準備臘八粥贈予市民及市府人員。

江啟臣回憶任職新聞局長時，與星雲大師推動「真善美新聞獎」的緣分，強調藝術是佛法的具體實踐，透過求真、行善與唯美引發大眾善念。新館於新春前夕正式啟用，是送給市民最好的新年禮物。佛光山透過藝術，促進社會寧靜和諧，期許民眾親身體驗藝術帶來感動。

洪世佑致詞表示，佛光緣美術館自1994年創立以來，秉持星雲大師以藝術淨化人心、促進社會和諧的願景，不僅典藏豐富，更成為藝術家與大眾的交流平台。他肯定佛光緣美術館全球27個據點的影響力，並期許台中館持續發揮文化力量，為世界和平與社會和諧貢獻心力。

揭綵儀式後由一筆字策展人，佛光緣美術館全球27分館總館長如常法師導覽。他提到此為星雲大師圓寂後，「一筆字」首次展出。其中「般若般羅密多心經」66條幅，總長超過20 公尺的鉅作，更是首次面世，是大師年近90所寫。這項展覽還特別邀請多位追隨大師弘法逾30年的中區信徒，提供大師親筆題贈的墨寶共同展出。這些作品不僅彌足珍貴，更是佛光山在台中深耕發展的重要見證，承載著師徒之情與淵遠流長的法脈。

展覽區分為「廣結善緣」、「和諧共生」、「馬到成功」三個主題，還有一面由星雲大師自1996年至今30年來，所寫的新春賀辭打造而成的春聯牆；並有影片區、抄經區；觀眾互動區有春聯拓印、疊色印章、祈願樹等。

佛光緣美術館台中館館長覺居法師表示，星雲大師一筆字來到台中展出是殊勝難得的因緣，邀請社會大眾可以趁新春假期闔家蒞臨參觀，並期盼大家在筆墨間，領受星雲大師跨越時代的慈悲祝福。「傳燈六十 百年仰望—星雲大師一筆字書法紀念特展」展期自即日起至6月28日止，時間為每日10:00-19:00，免費參觀，週一休館。佛光緣美術館台中館地址：台中市西屯區福元街69號，電話：04-22520375。