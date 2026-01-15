佛光臘八粥傳遞祝福 基警獲贈暖胃又暖心

%E4%B8%80 31

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】佛光山基隆極樂寺有傳法師及如善法師於115年1月15日上午蒞臨基隆市警察局第一分局，致贈熱呼呼的臘八粥與警結緣，以及象徵新的一年「和諧共生，馬到成功」的祝福匾額，由分局長温基興代表受領，希望將祝福傳遞給所有堅守崗位的員警，盼慈善的力量可以帶動社會祥和與安康。

温分局長與各單位主管陪同接待及致意，有傳法師及如善法師表示，臘八粥以8種食材熬製而成，象徵圓滿與吉祥，並富含營養，是佛教信眾在臘八節的重要傳統供品，除感謝員警在治安與交通第一線的辛勞付出，更希望在寒冬中透過熱騰騰的臘八粥能溫暖員警的身體，員警們紛紛表示「揪甘心」！

基隆市警察局第一分局長温基興表示，員警們除吃得開心，也感受到被祝福平安與喜樂的心願，員警們必將祝福與正能量化作實際行動，繼續維護社會治安與交通，讓市民都能安居樂業。