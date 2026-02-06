佛到爆！這縣市停車費「半小時9元」 網驚呼：全國最便宜

生活中心／李紹宏報導

超佛！台東縣政府不僅推動停車智慧化，更在2月份祭出「路邊停車費9折」的暖心優惠。近日有外地民眾曬出半小時9元的繳費單，驚呼是全國最便宜，引發熱烈討論，網友紛紛大讚台東的返鄉和觀光政策既便利又親民。

根據《中時新聞網》報導，一名來自嘉義的遊客分享其停車繳費單，單據顯示，原本半小時10元的費率，在適用「春節2月9折」優惠後，實際扣款金額僅需9元，驚訝表示是全國最便宜停車費，也迅速在網路上掀起話題。有其他縣市的網友笑說，習慣了大都會區每小時60元起跳、甚至春節加價費率，台東的收費標準簡直是「佛心價」。

台東縣政府交通及養護工程處對此表示，2月份適逢春節長假，返鄉與觀光人潮眾多。為了減輕民眾停車負擔，並配合目前正積極推廣的「智慧化開單系統」，縣府特別規劃整月份的折扣回饋。

除了實質的價格優惠，台東縣政府也同步實施 「前5分鐘免費」 措施，全面優化在地的交通與旅遊體驗。

