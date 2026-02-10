佛前許願盼母病癒 工程行老闆年年發白米助弱勢還願

基隆市中船路工程行老闆何沛紳捐白米助弱勢，已經發放10餘年，有需要的民眾可前往領取。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中船路工程行老闆何沛紳10幾年前因母親生病，佛前許願只要母親病癒，他每年過年前捐白米照顧弱勢家庭及孤兒院，10幾年來，從1年400斤到1萬斤不間斷；他說，行有餘力能夠助人，內心很快樂。他說無需造冊發放，只希望家戶農曆春節，都能吃上一口熱騰騰的白飯。

何沛紳說，當初發放白米，是因為10幾年前公司遷到中船路上，碰到母親生重病，他三柱清香佛前許願，祈求佛祖顯靈，只要母親病癒，他每年發白米，幫助弱勢及需要的人。感謝佛祖慈悲憐憫他一片孝心，母親順利病癒，所以他說到做到，開啟他捐米助弱勢。

何沛紳說，他用的都是一級米，每年農曆春節前一週開始堆在公司大門口前發放，何沛紳說，從每年捐400斤助人到現在第11年，每年視公司盈餘捐輸，去年沒賺錢，今年發不到1萬斤，只要有需要的人都能來領取，不用證明，每戶限1包，但希望有緣米與大家結緣，要珍惜資源，勿擅自轉售。

何沛紳說，2025年颱風丹娜絲侵襲南台灣，他主動參與基隆市政府跨區支援，結合消防局及工務處人力與機具南下馳援，協助嘉義市加速災後清理與環境復原，不計酬勞；同時，協助更生人重新就業，帶領團隊向心力強。他說，只要公司能持續經營，愛心就會一直做下去。

