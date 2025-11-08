佛堂女出納任職3年偽造109張支票 盜領4545萬重判8年
創立於民國75年的正德佛堂，在國內外設有多家分院與慈善基金會，長期從事公益與醫療事業，卻遭內部出納監守自盜。王姓女子在佛堂任職出納期間，利用保管支票簿之便，盜蓋負責人常律法師印章，3年內接連偽造提領支票109張，合計盜取新台幣4545萬元。高雄地方法院依偽造有價證券罪判處有期徒刑8年，並沒收犯罪所得，可上訴。
判決指出，王女於107年7月進入正德佛堂擔任行政人員，半年後因熟悉帳務轉任出納，負責保管零用金、記帳及開立應付帳款支票等業務。110年7月至112年9月間，她將保管的空白支票109張據為己有，未經常律法師同意，擅自填載金額與日期，再盜蓋佛堂與負責人印章完成發票行為，背書轉讓予自己後持至銀行兌現，分別匯入自己帳戶，3年期間從銀行陸續提領18至49萬元不等金額，盜領總金額高達4545萬4474元。
佛堂會計人員查帳時發現帳戶金額異常短缺，經追查才發現支票遭濫用，遂報請警方偵辦。檢方起訴後，王女在偵查與審理過程中均坦承犯行，並表示願意賠償損失。雙方後來於法院調解，王女每月償還1萬2000元，截至114年10月止共返還79萬餘元，惟佛堂受損金額仍高達4466萬餘元。
法院審理認為，王女長期擔任財務職務卻貪念起心，不僅嚴重侵害宗教機構財產權益，也破壞票據流通秩序與金融公信。雖考量她犯後坦承、具輕度身心障礙證明且部分返還，但所為情節重大，仍判處有期徒刑8年，並宣告沒收未返還之犯罪所得，全案可上訴。
